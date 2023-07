Uno degli obiettivi di mercato del Milan di Stefano Pioli è quello di puntellare il centrocampo, orfano di Sandro Tonali accasatosi al Newcastle e di Ismael Bennacer che sarà fuori per diversi mesi complice un infortunio rimediato sul finale della passata stagione. Oltre all'arrivo di Loftus-Cheek [VIDEO], il Diavolo vorrebbe effettuare un altro acquisto importante per dare maggiore qualità ed alternative alla mediana.

Milan, possibile interesse per Dominguez su cui ci sarebbe anche la Fiorentina

Oltre Reijnders dell'Az Alkmaar che resta uno degli obiettivi principali, la dirigenza rossonera sta osservando anche altri profili come Nico Dominguez del Bologna che nella passata stagione ha avuto un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

Il centrocampista argentino ha svolto diversi match sia come trequartista che come play davanti alla difesa e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il club rossoblù vorrebbe trattenerlo e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 20-25 milioni di euro potrebbe vacillare.

Oltre ad accontentare le richieste economiche del Bologna, il Diavolo deve fare i conti con la forte concorrenza presente sul centrocampista argentino. Di fatti, anche la Fiorentina avrebbe mostrato interesse per il numero otto rossoblù ed in caso di cessione di Amrabat, il club di Rocco Commisso avrebbe quella liquidità economica necessaria per accontentare il Bologna assumendo così un ruolo predominante nella corsa a Dominguez.

Milan, possibile addio per De Ketelaere e Saelemaekers

Con l'arrivo di Christian Pulisic dal Chelsea, il Milan potrebbe cedere qualche giocatore sulla trequarti per poi reinvestire il denaro ed arrivare ad altri obiettivi di mercato quali un attaccante di livello che potrebbe rispondere ai nomi di Taremi o Morata, e un esterno per dare qualità al reparto offensivo come Chukwueze del Villareal.

Tra i possibili partenti c'è Charles De Ketelaere, seguito da diverse società della Premier League. Il belga è infatti entrato nei radar dell'Aston Villa di Unai Emery che avrebbe offerto una cifra attorno ai 25 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il trequartista. Il Diavolo non fa sconti da questo punto di vista e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per non effettuare delle minusvalenze rispetto alla cifra spesa una stagione fa.

Non solo De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan. Restano in bilico anche le posizioni di Alex Saelemakers richiesto da diversi club europei ma anche di Junior Messias, che resta un obiettivo di mercato del Torino di Ivan Juric. Con i granata il Milan ha un intreccio con Wilfried Singo che piacerebbe per rinforzare la corsia destra.