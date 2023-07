L'Inter sta completamente rivoluzionando il reparto dei portieri in questa sessione di Calciomercato. Sono andati via Samir Handanovic e Alex Cordaz, in scadenza di contratto, e presto potrebbe essere definita la cessione di Onana al Manchester United per oltre 50 milioni di euro più bonus. Inevitabilmente, dunque, i nerazzurri si stanno guardando intorno per individuare delle alternative all'altezza per restare competitivi. Se nel ruolo di secondo potrebbe arrivare Sommer dal Bayern Monaco, il nuovo numero uno potrebbe essere una grande conoscenza del calcio italiano.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, cresciuto nel vivaio del Milan e ora al Paris Saint Germain.

Il Napoli, dal suo canto, sarebbe alla ricerca di rinforzi importanti in mezzo al campo, soprattutto se dovesse essere definita la cessione di Piotr Zielinski. Sfumato definitivamente Sergej Milinkovic-Savic, gli azzurri avrebbero individuato l'alternativa, Koopmeiners, con tutte le difficoltà del caso per convincere l'Atalanta a privarsene, visto che la Dea è storicamente una bottega cara.

Inter su Donnarumma

L'Inter è alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione, visto che molto probabilmente André Onana sarà ceduto al Manchester United per oltre 50 milioni di euro più bonus. La società nerazzurra si sta guardando intorno, ha sondato diverse piste e l'ultima porterebbe alla suggestione Gianluigi Donnarumma.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sta adoperando un'opera di italianizzazione della rosa e il portiere del Paris Saint Germain risponderebbe proprio a questi standard. A Parigi l'ex Milan non è riuscito a confermarsi sui livelli che lo avevano visto protagonista nella vittoria dell'Europeo della Nazionale italiana due anni fa.

Proprio per questo motivo il club dello sceicco non avrebbe chiuso le porte alla cessione. Arrivato a parametro zero, potrebbe essere ceduto dinanzi ad una proposta complessiva da 40 milioni di euro. Il club meneghino cercherà di imbastire l'affare con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Napoli su Koopmeiners

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Teun Koopmeiners per rinforzare il centrocampo. Gli azzurri, infatti, potrebbero perdere Piotr Zielinski, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 e per questo dovrebbe essere ceduto e l'olandese sembrerebbe essere il sostituto ideale. I numeri sono dalla parte del classe 1998, arrivato perfino in doppia cifra nell'ultima annata, avendo segnato ben dieci reti in campionato. L'Atalanta lo valuta 40 milioni di euro, ma i partenopei difficilmente andranno oltre una proposta di 30 milioni più bonus.