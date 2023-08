Entra nel vivo il mercato estivo del Crotone. La formazione rossoblù starebbe lavorando allo sfoltimento della rosa ,ma allo stesso tempo avrebbe imbastito alcune trattative per garantirsi i calciatori utili per completare la rosa. Attende rinforzi il tecnico Lamberto Zauli alle prese da inizio ritiro con una rosa corta. In uscita sarebbe ormai prossimo alla cessione l'attaccante Augustus Kargbo. In entrata, gli squali guarderebbero alla Reggina per il difensore Giuseppe Loiacono. Il portiere Paolo Branduani sarebbe finito nella lista dei possibili acquisti del Lecco.

Crotone, Kargbo ai saluti

Sembrerebbe mancare poco, solamente gli ultimi dettagli, prima di poter ufficializzare il trasferimento al Cesena dell'attaccante Augustus Kargbo a titolo definitivo. La punta, fuori squadra lo scorso mese di gennaio (poi reintegrato) era già stato accostato prima alla Spal e di recente al Cittadella. Il Cesena avrebbe però strappato il via libera da parte del calciatore e le due squadre starebbero limando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento. Una parentesi poco fortunata quella di Augustus Kargbo in Calabria, con alti e bassi e poche reti portate a segno.

Crotone, le altre operazioni

In uscita rimane uno dei calciatori più esperti della rosa, si tratta del portiere Paolo Branduani (34 anni).

La pista calda sarebbe quella che porta al Lecco, in Serie B, mentre sarebbero scemate le ipotesi di trasferimento alla Turris o alla Lucchese in Serie C. Rispedite al mittente da parte del Crotone le offerte giunte per Alessio Tribuzzi dal Pescara e per Marco Spina (dal Gubbio). In uscita rimarrebbe Manuel Nicoletti, seguito dalla Casertana.

Il Messina rimarrebbe alla finestra per avere l'attaccante Gabriele Bernardotto, rientrato nelle scorse settimane per fine prestito dalla Carrarese. In uscita ci sarebbero alcuni elementi fuori rosa come il portiere Gian Marco Crespi e il difensore Giovanni D'Aprile.

Crotone, pareggio col Lamezia

Nella giornata del 21 agosto il Crotone è sceso nuovamente in campo in un allenamento congiunto svolto al Centro Sportivo "Antico Borgo".

Avversario di turno il Lamezia Terme, squadra militante nel campionato di Serie D. Il test, a porte chiuse per i tifosi, si è concluso con il punteggio di 0-0. Tra gli spunti di riflessione, il ritorno in campo del centrocampista Jacopo Petriccione, uno dei calciatori dati in partenza. In prova anche due calciatori: il centrocampista Tomislav Gomelt (già in passato al Crotone) e l'esterno Vinicius (ex Lazio). Il tecnico Lamberto Zauli ha voluto alternare i calciatori in rosa distribuendoli tra primo e secondo tempo in modo da concedere minutaggio alla squadra.