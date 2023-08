La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato impegnativo fra cessioni e acquisti. La società bianconera sarebbe pronta a regalarsi degli innesti in grado di incrementare le qualità della rosa. Ci si riferisce in particolar modo a due giocatori avvicinati alla Juve nelle ultime settimane, ovvero Domenico Berardi e Romelu Lukaku. L'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha chiuso all'arrivo a Torino del giocatore italiano, ma molto dipenderà dall'offerta che la società bianconera deciderà eventualmente di presentare gli emiliani, che vogliono circa 35 milioni di euro.

La Juventus si sarebbe fermata a circa 25 milioni di euro, compresi di bonus, senza inserimento di contropartite tecniche. Diversa è la situazione di Romelu Lukaku, che sarebbe potuto arrivare con la cessione di Dusan Vlahovic. Il nazionale della Serbia, alla fine, dovrebbe rimanere, ma non è da scartare la possibilità che il belga arrivi comunque negli ultimi giorni di mercato, magari con la cessione di una punta. Si parla ad esempio di Moise Kean, che piace al Siviglia. La società bianconera potrebbe valutare la sua cessione nell'eventualità in cui gli spagnoli offrissero 30 milioni di euro.

Berardi e Lukaku potrebbero approdare alla Juventus negli ultimi giorni di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus valuterebbe almeno due rinforzi importanti entro la fine del calciomercato estivo.

Si parla di Domenico Berardi e a Romelu Lukaku, arrivi che potrebbero definirsi con l'eventuale partenza di diversi giocatori. Il giocatore del Sassuolo potrebbe sostituire Filip Kostic, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro e piace in Arabia Saudita ed in Germania. Per quanto riguarda invece Lukaku, potrebbe arrivare nell'eventualità di una partenza di Moise Kean, che piace al Siviglia.

La Juventus valuterebbe offerte per il suo giocatore da 30 milioni di euro. Altri giocatori potrebbero lasciare Torino, soprattutto in prestito. Ci si riferisce a in particolar modo a Fabio Miretti e Matias Soulé, che hanno diversi estimatori in Serie A.

Il mercato della Juventus

Da valutare anche il futuro professionale di Samuel Iling-Junior, che piace al Bologna e al Nottingham Forrest.

Si era parlato di un suo inserimento come contropartita tecnica per l'acquisto di Berardi, ma attualmente il Sassuolo vorrebbe solo monetizzare dal cartellino del suo attaccante. Per quanto riguarda invece il centrocampo, la Juventus valuterebbe l'arrivo di un giovane: piacciono Khephren Thuram e Habib Diarra, due dei migliori giovani del campionato francese.