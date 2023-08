Domenica 27 agosto alle ore 18:30 si giocherà Juventus-Bologna, gara valida per il 2° turno della Serie A 2023/24. L'esordio stagionale della Vecchia Signora, avvenuto allo Stadio Friuli contro l'Udinese di Sottil, ha regalato ai tifosi una rotonda vittoria per 3-0 siglata Vlahovic, Chiesa e Rabiot. Il Bologna di Thiago Motta, invece, nel turno inaugurale del campionato ha dovuto arrendersi in casa dinanzi al Milan di Pioli, coi rossoneri che hanno avuto la meglio sui rossoblu per 2-0, grazie alle reti di Pulisic e Giroud.

Statistiche: gli ultimi otto incontri di Serie A disputati tra Bologna e Juventus sono terminati con almeno due reti complessive (Over 1,5).

Nelle gare citate, inoltre, in sei occasioni i bianconeri hanno fatto bottino pieno, mentre i restanti due match si sono conclusi con due pareggi per 1-1. Milik è andato a segno contro il Bologna la scorsa stagione sia nell'incontro d'andata (3-0) che al ritorno (1-1).

Juventus, Cambiaso parte ancora titolare

Max Allegri e la sua Juventus, grazie alla convincente vittoria fuori dalle mura amiche contro l'Udinese [VIDEO], sembrano aver cambiato modo di approcciarsi all'avversario divenendo più propositivi e, come piacevole conseguenza, creando maggiori occasioni da goal rispetto alla precedente stagione. Le prestazioni di Cambiaso, schierato a sorpresa al posto di Kostic, e di Alex Sandro, parso sul pezzo dopo parecchio tempo, potrebbero indurre il tecnico bianconero a inserire entrambi i giocatori nuovamente dal primo minuto.

Allegri, quindi, avrà buone chance di affrontare il Bologna schierando il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali, mentre il pacchetto arretrato sarà presumibilmente composto dal terzetto verdeoro Alex Sandro, Bremer e Danilo. Cerniera di centrocampo che sarà formata, c'è da scommetterci, da Weah e Cambiaso come esterni, nel frattempo a far da filtro dovremmo trovare Miretti, Locatelli e Rabiot.

A infarcire il reparto d'attacco, infine, sarà facile trovare ancora Vlahovic e Chiesa. Ad accomodarsi in panchina inizialmente dovrebbe essere Pogba, intanto il tecnico della Vecchia Signora dovrà fare a meno dell'infortunato De Sciglio.

Bologna, Aebischer e Dominguez in mediana

Mister Motta e il suo Bologna si troveranno davanti un'altra big del campionato dopo il Milan e, come se non bastasse, questo secondo match stagionale dovranno giocarlo in trasferta.

Il tecnico rossoblu, nel tentativo di raggranellare qualche punto, potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Skorupski come estremo difensore, nel frattempo a occupare gli slot da terzini ci penseranno Lykogiannis a sinistra e Posch a destra con la coppia Beukema-Lucumi che farà da scudo centrale. Pochi dubbi, invece, sulla linea mediana della squadra emiliana che dovrebbe avere come interpreti iniziali Dominguez e Aebischer. Il reparto offensivo del Bologna, in ultimo, vedrà Ndoye, Ferguson e Moro sulla trequarti campo con il compito di fornire palle goal all'unica punta Zirkzee. Thiago Motta dovrà necessariamente fare a meno degli acciaccati Barrow e Soumaoro.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Cambiaso, Rabiot, Miretti, Locatelli, Weah, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Lykogiannis, Lucumi, Beukema, Posch, Dominguez, Aebischer, Ndoye, Ferguson, Moro, Zirkzee. Allenatore: T. Motta.