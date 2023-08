Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio Crc delle ambizioni della formazione bianconera, togliendo gli uomini di Massimiliano Allegri dai possibili partecipanti per la lotta allo scudetto.

Un pensiero, quello di Moggi, che pare condiviso anche dal giornalista Fabio Ravezzani e dall'ex calciatore Eraldo Pecci.

Juventus, Moggi: 'I bianconeri sono decisamente inferiori a Napoli, Inter e Milan a livello di organico'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore da Radio Crc ed ha parlato di quelle che potrebbero essere le ambizioni del club bianconero per questa stagione: "La Juventus ha il vantaggio di non giocare le coppe, ma mi sembra decisamente inferiore a Napoli, Milan e Inter.

Farà un buon campionato, non ci sono dubbi su questo, ma per il titolo credo sia lontano".

L'ex dirigente sportivo è poi sceso nel dettaglio, spiegando i motivi per i quali la Juventus non dovrebbe competere per lo scudetto: "Manca il centrocampo che non è funzionale agli attaccanti che ha e quindi si può ipotizzare un buon campionato e può anche rientrare nelle quattro".

Moggi ha poi parlato della Lazio, sottolineando come i biancocelesti nonostante si siano rafforzati a livello numerico, non dovrebbero riuscire a replicare la stagione fatta nello scorso anno.

L'ex dg della Juventus ha infine concluso il proprio intervento parlando del Napoli e facendo i complimenti ad Aurelio De Laurentiis per la sua capacità di saper gestire i conti della società partenopea.

Juve, Ravezzani: 'Mi aspetto una squadra simile a quella dell'anno scorso e quindi non pronta per lo scudetto'

Simile al pensiero espresso da Moggi è stato quello del giornalista sportivo Fabio Ravezzani. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore da JuventusNews 24 ha detto delle ambizioni da scudetto della Juventus: "Io credo che la Juve non sia così diversa da un anno fa.

Mi aspetto una Juve più o meno come l’anno scorso, che fa alcune belle partite e alcune partite brutte. Non mi sembra attrezzata per lo Scudetto, poi bisogna vedere le variabili Chiesa, Pogba e Vlahovic, che sono in questo momento ancora imperscrutabili".

Pecci: 'Dopo la partita col Bologna metto i bianconeri sotto Inter, Napoli e Milan per lo scudetto'

Infine, anche l'ex calciatore Eraldo Pecci ha parlato ai microfoni della trasmissione Rai La Domenica Sportiva di quello che potrebbe essere il campionato: "Dopo due giornate tolgo la Juventus tra le favorite e metto il Milan con Napoli e Inter, perché dopo il Bologna ha fatto tre passi indietro".

Restando in tema Juventus, Pecci ha poi detto: "Pogba? È quasi due anni che non gioca, avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita. Di sicuro l'entusiasmo che si era creato, l'aria nuova che si respirava alla Juve poteva aiutarlo ma se deve entrare e risolvere i problemi mi sembra presto".