Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Siviglia avrebbe bussato alla porta della Juventus offrendo ai bianconeri 20 milioni di euro per Moise Kean. La proposta sarebbe stata rifiutata perché ritenuta bassa, ma se le società dovessero trovare una quadra ed accordarsi allora la Juve potrebbe poi tornare di prepotenza su Domenico Berardi del Sassuolo.

Intanto anche Bonucci pare prossimo all'addio alla Continassa, con la Lazio in prima fila per il difensore classe '87.

Juventus, il Siviglia vorrebbe Kean: se le parti trovassero l'accordo poi i bianconeri andrebbero su Berardi

L'attaccante della Juventus Moise Kean starebbe attraendo l'attenzione di diverse squadre e dopo un primo approccio del Milan, che avrebbe provato a chiedere ai bianconeri il centravanti in prestito, ora sarebbe il turno del Siviglia. Il club spagnolo, secondo quanto riportato da SportMediaset, avrebbe contattato il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli proponendo 20 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo Kean. Una cifra importante, ma che non sarebbe stata ritenuta sufficiente dai bianconeri che per Kean chiederebbero 30 milioni. Le trattative fra le due società potrebbero continuare in queste ore e se si trovasse un accordo che accontentasse tutte le parti, allora Kean partirebbe alla volta della Spagna.

La Juventus in quel caso, avrebbe poi la necessità di tornare sul mercato per riempire la casella lasciata vuota e potrebbe nuovamente puntare su Domenico Berardi: nonostante le parole del ds del Sassuolo Giovanni Carnevali, che in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato di aver tolto dal mercato il laterale offensivo, alla Continassa spererebbero ancora di poter riaprire le discussioni con la società emiliana.

D'altronde Berardi avrebbe manifestato la sua volontà di trasferirsi alla Juve e la mancata convocazione dell'esterno da parte del tecnico Alessio Dionisi nell'esordio in Serie A dei neroverdi contro l'Atalanta, suggerirebbe che qualcosa bolle in pentola. Le trattative fra la Juventus e il Sassuolo per Berardi, potrebbero ripartire se i bianconeri arrivassero ad offrire una cifra solo cash che si avvicini ai 30 milioni di euro.

Juve, potrebbe partire anche Bonucci: il difensore piacerebbe alla Lazio

La Juventus potrebbe presto salutare anche Leonardo Bonucci: l'oramai ex capitano dei bianconeri piacerebbe infatti alla Lazio di Claudio Lotito, che vorrebbe portare a Formello un difensore di esperienza e qualità. Il club biancoceleste però, prima di lanciare l'assalto a Bonucci dovrebbe cedere almeno un paio di pezzi della propria rosa, come Marcos Antonio e Basic.