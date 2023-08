La dirigenza dell'Inter starebbe monitorando attentamente la situazione riguardante il centrocampista Hakan Calhanoglu perchè sul giocatore potrebbero arrivare importanti offerte da parte di alcuni top club in Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti offerte per il cartellino del centrocampista turco.

Calhanoglu piacerebbe in Arabia: possibile trattativa nei prossimi giorni

Il centrocampista nerazzurro ha da qualche mese rinnovato il suo contratto con il club di Viale della Liberazione prolungandolo fino al 2026, ma sul giocatore ci sarebbero diverse squadre che starebbero ragionando per una possibile offerta nelle prossime settimane.

In particolare, il centrocampista turco piacerebbe molto nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita, con almeno due top club che starebbero ragionando su un investimento importante per provare a strappare il giocatore all'Inter.

La dirigenza sportiva dei nerazzurri avrebbe considerato il giocatore tra le colonne incedibili della nuova Inter di Simone Inzaghi, ma una possibile offerta monstre potrebbe far cambiare i piani alla società nerazzurra, che con il calciatore potrebbe realizzare una grossa plusvalenza, avendolo acquisito a parametro zero due stagioni fa dopo il mancato rinnovo con il Milan.

La situazione del centrocampo dei nerazzurri

Nelle prime giornate di calciomercato, la società nerazzurra ha già ceduto il centrocampista croato Marcelo Brozovic in Arabia Saudita, all'Al Nassr, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro totali, quindi le strade per eventuali trattative con le società arabe sarebbero molto probabili anche per nuovi profili come lo stesso Hakan Calhanoglu.

Oltre alla cessione di Brozovic, che con il suo nuovo contratto in Arabia andrà a guadagnare con all'Al Nassr circa 27 milioni di euro a stagione per tre anni, i nerazzurri hanno rinunciato al riscatto del cartellino di Raoul Bellanova dal Cagliari.

Il calciatore è stato poi successivamente ceduto dal club sardo al Torino per una cifra complessiva di circa 7 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampo, la società nerazzurra ha acquisito il cartellino di Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero dopo il suo mancato rinnovo di contratto con la Juventus; il calciatore ha firmato un contratto di una sola stagione con un compenso di circa 3 milioni di euro totali comprensivi di bonus.

In entrata per la zona mediana del campo i nerazzurri hanno acquisito anche Davide Frattesi, con un investimento di circa 23 milioni di euro totali per il prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.