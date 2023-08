Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese ha parlato ai microfoni di Juventibus rivelando come Massimiliano Allegri preferirebbe secondo lui mantenere nella rosa della Juventus Moise Kean piuttosto che Dusan Vlahovic. Del serbo e del suo futuro nel club bianconero hanno detto la loro opinione anche Fabio Ravezzani che non vede in Vlahovic un attaccante da scudetto e Fabrizio Ravanelli che ha spiegato come Lukaku fa la differenza in Serie A mentre Vlahovic deve ancora dimostrare come sta.

Juventus, Albanese svela: "Se Vlahovic uscisse anche nell'ultimo giorno di mercato Allegri non si opporrebbe"

Il giornalista Giovanni Albanese è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando dei possibili movimenti di mercato della Juventus dettati dalle preferenze di Massimiliano Allegri ha detto: "Credo per l’attacco che Allegri in questa Juve farebbe a meno di Vlahovic e non di Kean". Albanese ha poi rintuzzato su questo argomento: "Mi risulta che Allegri dia tantissima considerazione a Kean nel progetto, non mi sorprenderebbe vederlo titolare contro il Bologna". Albanese ha dunque concluso il suo intervento sottolineando quanto segue: "Se all’ultimo giorno si concretizzasse l’uscita di Vlahovic Allegri non si opporrebbe, ma per una questione di caratteristiche, poi io fatico a vedere questo Vlahovic fuori dal contesto Juve".

Juventus, Ravezzani: "Allegri deve risolvere la vicenda con Vlahovic perché gli serve un attaccante per vincere"

Della Juventus e del rapporto fra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic ha parlato anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Quest'ultimo, intervenuto alla trasmissione di TMW Radio Maracanà, ha detto: "Allegri deve risolvere la vicenda Vlahovic, serve un grande attaccante per vincere, il serbo in coppia con Chiesa non può secondo me garantire quello che ha fatto Osimhen lo scorso anno per il Napoli".

Ravezzani, restando in tema Juventus e inserendo anche il Milan nella discussione ha poi detto: "Juve e Milan sono chiamate a confermarsi, ho visto un Bologna modesto, sulla carta doveva essere la trasferta più difficile ma nel complesso mi ha deluso".

Juventus, Ravanelli: "Vlahovic è un giocatore con margini di miglioramento ma bisogna vedere come sta"

Della Juventus e di Dusan Vlahovic infine ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Fabrizio Ravanelli. "Vlahovic è un giocatore con tanti margini di miglioramento ma bisogna vedere se ha recuperato fisicamente" cosi ha esordito Ravanelli ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing, aggiungendo poi sull'eventuale arrivo di Lukaku alla Juventus al posto dello stesso Vlahovic: "Poi per quanto riguarda Lukaku e Vlahovic quelle sono situazioni che riguardano la società. Sono due giocatori totalmente differenti, a me il belga non piace tantissimo ma in questo campionato ha fatto la differenza".