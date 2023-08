Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato l'Inter avrebbe trovato l'accordo per ingaggiare il portiere Yann Sommer. Il calciatore del Bayern Monaco dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di lunedi 7 agosto. Ai bavaresi dovrebbero andare circa 6 milioni di euro previsti dalla clausola. Per quanto riguarda l'attacco ci sarebbe stato un ritorno prepotente su Folarin Balogun dell'Arsenal.

L'Atalanta, invece, sarebbe interessata alle prestazioni di Charlese De Ketelare, reduce da una stagione non troppo positiva nel MIlan.

L'Inter trova l'accordo per Yann Sommer

L'Inter sarebbe molto vicina a ingaggiare l'erede di Andrè Onana. Si tratterebbe di Yann Sommer che lascerà il Bayern Monaco per circa 6 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola rescissoria. Le visite mediche dello svizzero sarebbero in programma per lunedì e sarà poi a disposizione per l'esordio di campionato contro il Monza.

I nerazzurri potrebbero poi fare un tentativo per Emil Audero della Sampdoria che avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e che potrebbe essere ingaggiato come secondo portiere per la nuova stagione.

Balogun piace all'Inter

La società avrebbe accelerato per Folarin Balogun dell'Arsenal. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante classe 2001 dei Gunners avrebbe aperto al trasferimento.

I Gunners potrebbero accettare circa 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il quale è in grado di giocare sia come prima che come seconda punta.

Sarebbe intanto passata in secondo piano la trattativa dei nerazzurri per Gianluca Scamacca del West Ham, per il quale sarebbero stati offerti nei giorni scorsi circa 22 milioni di euro.

L'ex Sassuolo sarebbe ora un obiettivo dell'Atalanta, che ha intenzione di ingaggiare un nuovo centravanti dopo aver ceduto al Manhcester United Rasmus Hojlund (operazione di cui manca solo l'annuncio ufficiale).

Charles De Ketelaere nuovo obiettivo per l'Atalanta

L'Atalanta, inoltre, sarebbe molto interessata al centrocampista del Milan Charles De Ketelaere.

Il belga in questa ultima stagione non ha convinto con i rossoneri e potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro.

I bergamaschi vorrebbero puntare su un prestito con diritto di riscatto per avere modo di rilanciarlo nel 3-4-2-1 previsto da Gian Piero Gaseprini, che potrebbe schierarlo alle spalle della punta centrale.