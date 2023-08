Definito l'affare Samardzic, con il giocatore che dovrebbe approdare a Milano giovedì, giorno in cui sono previste le visite mediche, l'Inter lavora alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo.

Resta complicata l'operazione Balogun, con l'Arsenal che chiederebbe 50 milioni di euro per privarsi del giocatore, motivo per cui i nerazzurri penserebbero a due alternative come Taremi e Zapata, che garantirebbero maggiore esperienza a fronte di uno sforzo economico più ridotto.

Resta sullo sfondo l'ipotesi Sanchez, con il Marsiglia che difficilmente lo lascerebbe partire nelle fasi finali di questo Calciomercato, mentre sarebbe ancora aperta l'opzione Beto, con il giocatore che potrebbe lasciare l'Udinese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Taremi, la prima alternativa a Balogun per l'attacco

Il primo profilo in attacco che avrebbe raccolto il consenso di Inzaghi come alternativa a Balogun è Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe '92 del Porto, che l'Inter ha già affrontato nella scorsa stagione nel doppio appuntamento degli Ottavi di Champions League. La richiesta del club portoghese sarebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra nettamente inferiore rispetto ai 50 richiesti dall'Arsenal per Balogun.

Marotta e Ausilio potrebbero presto presentare una prima offerta al Porto da 25 milioni di euro circa nel tentativo di chiudere rapidamente la questione attaccante che inizia a preoccupare e non poco i tifosi nerazzurri dato l'imminente inizio del nuovo campionato.

L'ipotesi Zapata resta viva nella lista nerazzurra

Un altro nome presente tra le opzioni del club è quello di Duvan Zapata, giocatore per cui l'Inter non ha mai nascosto il suo interesse nel corso degli ultimi anni e che adesso potrebbe realmente approdare a Milano.

L'Atalanta, visti anche i recenti acquisti di Scamacca, strappato proprio ai nerazzurri, e El Bilal Tourè, avrebbe intenzione di cedere Zapata in questa finestra di mercato con l'intento di ottenere una cifra intorno ai 15 milioni di euro per un giocatore che nell'ultimo campionato ha totalizzato 2 gol e 2 assist in 25 presenze.

Ecco che la scelta dell'Inter potrebbe ricadere proprio su Zapata, perchè è un giocatore che conosce la Serie A e che accetterebbe di alternarsi con Thuram a fianco di Lautaro Martinez in vista dei molteplici impegni della stagione.

L'allenatore nerazzurro continuerebbe a prediligere Morata per il suo attacco, ma la trattativa si sarebbe complicata vista anche l'offerta di rinnovo proposta allo spagnolo dall'Atletico Madrid e le richieste alte dei Colchoneros che per cedere lo spagnolo pretendono il pagamento della clausola da 20 milioni di euro.