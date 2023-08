In prossimità della seconda giornata di campionato, che vede l'Inter impegnata all'Unipol Domus contro il Cagliari nel posticipo di lunedì 28 Agosto, Marotta e Ausilio sono al lavoro per completare la rosa, che secondo Simone Inzaghi avrebbe ancora bisogno di migliorie.

Sembra ormai questione di dettagli per l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, mentre a centrocampo la permanenza di Stefano Sensi resterebbe in bilico, per questo la dirigenza si sarebbe mossa in anticipo provando a sondare diversi profili per andare a sostituirlo. Sarebbero in corso i contatti con l'entourage di Roberto Pereyra, su cui però è forte l'interesse della Sampdoria, ma nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a due nomi nuovi, si tratta di Ndombele e Maggiore, che conoscono la Serie A e potrebbero cambiare maglia in questa finestra di Calciomercato.

Tanguy Ndombele, lo sgarbo nerazzurro al Napoli

Dopo aver trascorso la passata stagione al Napoli, contribuendo alla vittoria del campionato della squadra partenopea, Tanguy Ndombele ha fatto ritorno a Londra, sponda Tottenham, dove però non rientrerebbe nei piani dell'allenatore Ange Postecoglou che lo avrebbe inserito nella lista degli esuberi. Il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, dove l'anno scorso ha collezionato 30 presenze e 1 gol diventando protagonista sotto la guida di Spalletti, ma con l'acquisto di Cajuste il Napoli si sarebbe tirato fuori dalla corsa per il suo ormai ex giocatore, che adesso potrebbe fare uno sgarbo alla sua vecchia squadra approdando in nerazzurro. La trattativa resta complicata vista l'alta valutazione del centrocampista, intorno ai 20 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe comunque provarci in caso di cessione di Sensi.

L'alternativa low cost a centrocampo è Giulio Maggiore

Viste le difficoltà economiche societarie, che hanno portato a cessioni importanti in casa Inter in questa sessione di mercato, il club meneghino starebbe monitorando alcune soluzioni low cost per il centrocampo. Tra questi nomi, c'è quello di Giulio Maggiore, su cui era già forte l'interesse dei nerazzurri ai tempi della sua esperienza allo Spezia, ma con il suo approdo alla Salernitana nella passata stagione, la trattativa si era arenata.

Adesso però, l'operazione sarebbe nuovamente possibile, con il giocatore che potrebbe lasciare Salerno dopo appena una stagione che è stata complicata per lui, visto una serie di infortuni che lo hanno condizionato a livello di minutaggio, portandolo a raccogliere appena 16 presenze in campionato, numeri ben lontani rispetto alle sue stagioni a La Spezia.