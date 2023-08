La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo investimento per rinforzare l'attacco a disposizione del mister Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Facundo Buonanotte, talento diciottenne del Brighton and Hove Albion; il giocatore sarebbe interessato ad avere più spazio ed i nerazzurri potrebbero puntare su di lui per il futuro, ancor di più in caso di addio di Joacquin Correa che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Facundo Buonanotte dal Brighton

Il talento argentino appena diciottenne potrebbe essere finito nel mirino dei nerazzurri che da diverso tempo starebbero cercando un nuovo profilo giovane per l'attacco della squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

Il giocatore dal canto suo avrebbe richiesto alla sua società, il Brighton and Hove Albion che sarebbe interessato ad Asllani, di aver più spazio in questa nuova stagione ed il club inglese sembrerebbe disposto ad accontentare il calciatore per evitare di perderlo nel mercato estivo.

L'Inter starebbe comunque studiando un piano per affondare con un'offerta sul talento argentino, anche se la trattativa sembrerebbe dover prima attendere un altro sviluppo di mercato, ossia la cessione eventuale di Joacquin Correa, che sarebbe in odore di lasciare i nerazzurri nelle prossime settimane.

L'argentino avrebbe già declinato alcune offerte provenienti anche dall'Arabia Saudita che avrebbero voluto il calciatore nella Saudi Professional League, ma Correa avrebbe scelto di rimanere in Europa e provare a rilanciarsi a livello personale.

In caso di cessione del giocatore argentino dunque, i nerazzurri potrebbero provare l'affondo per Facundo Buonanotte, considerato dai critici un prospetto di sicuro futuro in ambito internazionale per la sua polivalenza a livello offensivo.

La situazione dei nerazzurri in attacco

Nella prima partita di campionato, vinta contro il Monza per due a zero con doppietta di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno proposto in attacco la coppia Marcus Thuram-Lautaro, ormai titolare inamovibile e capitano dei nerazzurri.

Nella ripresa è subentrato poi il nuovo arrivato Marko Arnautovic, giunto in nerazzurro solo qualche giorno fa dopo una trattativa lampo con il Bologna, che ha ceduto il giocatore per circa 10 milioni di euro complessivi; il bomber austriaco ha sostituito l'attaccante francese, arrivato invece a parametro zero ad inizio mercato.

Non è subentrato nemmeno a partita in corso invece Joacquin Correa, altro probabile segnale del tecnico verso un addio dell'attaccante argentino, che sarebbe ormai imminente.