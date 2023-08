Il mercato della Juventus stenterebbe a decollare e per questa ragione il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri potrebbe trovare i rinforzi necessari cercando di recuperare al 100% tre calciatori che nella scorsa annata hanno faticato, vale a dire Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Paul Pogba.

Juventus, Allegri cerca i rinforzi in casa: Vlahovic pronto per la stagione della conferma in bianconero

La Juventus in questa sessione estiva di Calciomercato sta faticando ad innescare la marcia a causa dei problemi economici palesati dalla società bianconera.

Dopo il mancato arrivo di Domenico Berardi, attaccante esterno che nella giornata di ieri è stato tolto dal mercato dal direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali e dopo aver apparentemente abbandonato la pista per Romelu Lukaku, la Juventus si appresterebbe ad iniziare il campionato con una squadra titolare molto simile a quella dello scorso anno. Ecco perché il tecnico della Juve Massimiliano Allegri potrebbe cercare quei rinforzi necessari tra le mura amiche e nello specifico da tre elementi che hanno in parte fallito nel precedente campionato, vale a dire Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Paul Pogba. Per quanto concerne Vlahovic, il centravanti serbo nel 2022 ha pagato lo scotto di una pubalgia che lo ha fermato ai box per diverse settimane, facendogli saltare ben 13 giornate di campionato.

In questa- pre-season Allegri lo ha centellinato per non rischiare di appesantire una problematica che per il classe 2000 sembrerebbe aver ormai sorpassato.

Juventus, Chiesa e Pogba sarebbero pronti per la stagione del riscatto definitivo

Oltre a Dusan Vlahovic, Massimiliano Allegri potrebbe sperare nel reintegro completo di Chiesa e Pogba: l'esterno italiano nella fase di preparazione estiva dei bianconeri si è presentato tirato a lucido, mostrando di aver ritrovato quel "passo" che aveva entusiasmato l'ambiente al suo arrivo a Vinovo.

Le amichevoli giocate dal classe '97 nella tournée americana poi, confermerebbero una crescita costante che Chiesa avrebbe intrapreso in questa estate. Discorso più complesso riguarderebbe invece Pogba: il centrocampista francese dal suo ritorno alla Juventus ha dovuto costantemente lottare con problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo per tutta la scorsa stagione.

Nella preparazione di quest'anno le cose sembravano non essere cambiate, con un infortunio al quadricipite destro che aveva fermato nuovamente Pogba ai box. In questi ultimi giorni però il francese avrebbe cambiato marcia, aumentando i carichi di lavoro senza risentirne e bruciando le tappe per una prima convocazione già ottenuta nella gara che la Juventus giocherà contro l'Udinese.