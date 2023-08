L'ultima idea dell'Inter per la difesa del futuro è Nico Elvedi, classe 1996 in forza al Borussia Monchengladbach che potrebbe arrivare a parametro zero nell'estate del 2024. Per il presente, invece, interessano Tomiyasu e Chalobah, per i quali però le richieste economiche dei club di appartenenza (rispettivamente Arsenal e Chelsea) sarebbero troppo alte.

Intanto, per il reparto offensivo sarebbe in dirittura d'arrivo l'affare Marko Arnautovic, con il giocatore atteso a Milano per sostenere le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherebbe ai nerazzurri fino al 2025.

Nico Elvedi è in scadenza di contratto nel 2024

Continua la ricerca, da parte dell'Inter, di un difensore in grado di rimpiazzare Skriniar. Dopo l'arrivo di Bisseck, destinato a partire come riserva dei titolari nelle gerarchie di Inzaghi, il club milanese sarebbe a caccia di un altro difensore.

L'ultimo nome finito nella lista della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di Elvedi, nazionale svizzero di proprietà del Borussia Monchengladbach. Il difensore ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Marotta lo starebbe monitorando perché, se non dovesse rinnovare con il Monchengladbach, e se non dovesse essere ceduto in questa finestra di mercato, l'Inter potrebbe bloccarlo per la prossima estate quando lo ingaggerebbe a parametro zero.

Il ritorno di Arnautovic all'Inter dopo il Triplete

Sembra imminente il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter 13 anni dopo il Triplete che non ha vissuto da protagonista, avendo collezionato appena 3 presenze nella stagione 2009-2010. Adesso, a 34 anni, per l'attaccante austriaco starebbe arrivando la concreta possibilità di tornare a Milano per affermarsi.

Arnautovic viene da un'annata in cui con il Bologna ha collezionato 21 presenze e 10 gol in Serie A, condizionato da alcuni infortuni e da presunti contrasti con l'allenatore Thiago Motta.

L'operazione dovrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 10 milioni di euro bonus compresi. Arnautovic, invece, avrebbe un ingaggio da 3,7 milioni di euro a stagione per due anni.

Con il probabile arrivo di Arnautovic, l'Inter, dopo il caso Lukaku e i vari obiettivi sfumati in queste settimane (da Scamacca a Balogun) andrebbe ad assicurarsi una punta centrale da affiancare a Lautaro Martinez. Il centravanti austriaco dovrebbe essere già disponibile e pronto per debuttare nella prima giornata di campionato quando, il 19 agosto, l'Inter ospiterà il Monza.