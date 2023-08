L'Inter prosegue la ricerca di un attaccante in grado di affiancare Lautaro Martinez nel 3-5-2 costruito da Simone Inzaghi. Sono ore calde per il Calciomercato nerazzurro, dopo lo stallo nella trattativa con l'Udinese per Samardzic viste le alte commissioni richieste dal padre agente per concretizzare l'operazione, mossa che non è piacuta alla dirigenza che starebbe meditando una clamorosa chiusura di una trattativa che sembrava conclusa. Marotta e Ausilio però, sono al lavoro anche per il rinforzo in attacco, e avrebbero ripreso i contatti con l'entourage di Alvaro Morata, nel tentativo di riportare il centravanti spagnolo in Serie A.

In ambito cessioni, i nerazzurri potrebbero cedere in questa finestra di mercato anche Gosens, apprezzato da diversi club di Bundesliga che farebbero sul serio per il laterale tedesco.

Morata, l'ipotesi mai tramontata per i nerazzurri

Continua la caccia al nuovo bomber che vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione, con diversi nomi proposti tra i possibili candidati. Nelle ultime ore, l'Inter starebbe nuovamente considerando il profilo di Alvaro Morata, ipotesi mai abbandonata da Marotta e Ausilio, che già nel mese di Luglio avevano incontrato il suo entourage per provare a concretizzare la trattativa. La richiesta dell'Atletico Madrid per il giocatore resta la stessa, con i Colchoneros che chiedono i 21 milioni di euro della clausola rescissoria, cifra ritenuta elevata dai nerazzurri.

Viste però le difficoltà per arrivare agli altri nomi, tra cui Balogun a cui l'Inter avrebbe rinunciato, ora Morata potrebbe diventare la prima scelta per l'attacco di Inzaghi. Tra le possibili alternative rimane vivo l'interesse per Arnautovic del Bologna, che andrebbe a rimpiazzare la partenza di Correa, sempre più orientato verso il campionato arabo.

La partenza di Gosens avvicinerebbe Carlos Augusto

Dopo aver rifiutato la proposta del Wolsfburg, che aveva offerto all'Inter 14 milioni di euro, Robin Gosens sembrava destinato a rimanere tra le fila dei nerazzurri, per giocarsi le sue carte come alternativa a Dimarco. Ma il recente interessamento dell'Union Berlino per il giocatore, potrebbe modificare la situazione, portando l'Inter ad intervenire nuovamente sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno sinistro.

In Viale di Liberazione, sarebbero disposti ad accettare un acquisto a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, che permetterebbe all'Inter di puntare sul suo sostituto.

Il primo nome nella lista della dirigenza, è quello di Carlos Augusto del Monza, su cui però ci sarebbe da tempo anche l'interesse della Juventus, che al momento non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale. Il club biancorosso sarebbe disposto a lasciare partire il giocatore brasiliano per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con il 40% che andrebbe poi al Corinthians che ha posto una clausola per la rivendita, e potrebbe innescare un'asta di mercato tra Inter e Juventus.