La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante la sessione estiva.

Nonostante le tante operazioni concluse in queste ultime ore, a tenere banco è sempre e comunque l'affare che vede coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Di recente il Chelsea ha deciso di dare uno stop alle trattative, troppi i 40 milioni minimo richiesti dai bianconeri come conguaglio.

Con o senza l'inserimento del serbo, Massimiliano Allegri continua comunque a cullare il sogno di poter avere in rosa il centravanti ex Inter, perfetto per il suo tipo di gioco.

Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Massimiliano Allegri vorrebbe dunque fortemente l'acquisto di Romelu Lukaku. Il belga ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, una cifra questa che il club potrebbe decidere di versare gradualmente in diverse stagioni.

Per quanto riguarda invece l'intesa contrattuale fra giocatore e società bianconera, si parla di circa 8 milioni di euro a stagione per tre anni. L'eventuale arrivo di Lukaku potrebbe agevolare una cessione nel settore avanzato. Detto di Vlahovic (la Juventus lo valuta 80 milioni di euro ma attualmente non ci sarebbero società pronte a spendere una somma simile), potrebbe essere Arkadius Milik il giocatore a lasciare la società bianconera.

La valutazione di mercato del polacco è di circa 15 milioni di euro con la Roma che si sarebbe detta interessata al suo acquisto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire eventuali rinforzi a centrocampo e nel settore difensivo.

I preferiti sembrano essere Khephren Thuram del Nizza e Carlos Augusto del Monza.

Il primo arriverebbe a seguito delle partenze in prestito di Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e Enzo Barrenechea (ormai definito il suo prestito al Frosinone), con il Nizza che lo lascerebbe partire per circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la fascia sinistra è stata definita la cessione di Pellegrini alla Lazio, ecco che la società bianconera potrebbe acquistare dal Monza il brasiliano, che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Oltre al terzino si trasferirà alla società laziale anche il centrocampista Nicolò Rovella: la somma che la Juve dovrebbe incassare dalla due cessioni è di circa 21 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i 23 milioni per la cessione di Zakaria al Monaco e i 10 della cessione di De Winter al Genoa, 10 milioni che arriveranno solo in caso di salvezza dei Grifoni. In tutto fanno 54 milioni di euro in meno di 48 ore.