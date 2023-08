La dirigenza dell'Inter prosegue il lavoro nel tentativo di completare la rosa per la nuova stagione. In dirittura d'arrivo l'affare che porterà al secondo portiere, con Emil Audero che potrebbe firmare in nerazzurro nei prossimi giorni, dopo l'annuncio ufficiale di Yann Sommer nella giornata di lunedì.

Marotta e Ausilio starebbero proseguendo i contatti anche con l'entourage di Alvaro Morata, profilo già seguito dai nerazzurri in questa campagna di mercato e che potrebbe approdare a Milano nonostante la volontà dell'Atletico Madrid di mantenerlo.

Questa operazione però, sarebbe condizionata dalla cessione di Joaquin Correa, per cui è attivo l'interesse di diversi club arabi che potrebbero presentare un'offerta ufficiale nei prossimi giorni.

Morata, la pista mai abbandonata dai nerazzurri

Sembrava essere chiuso il capitolo Morata dopo le dichiarazioni dello stesso attaccante spagnolo, a cui sarebbe anche stato offerto un rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid. Ma i contatti con l'Inter non sarebbero mai cessati definitivamente, e i nerazzurri adesso farebbero sul serio per l'ex Juventus, vista la necessità del club meneghino di ultimare il reparto offensivo in breve tempo per il prossimo campionato.

La valutazione fatta dai Colchoneros per il giocatore sarebbe intorno ai 20 milioni di euro, mentre l'Inter avrebbe già presentato un'offerta complessiva di 15 milioni di euro all'Atletico nel mese di luglio, rifiutata dalla squadra del Cholo Simeone.

Adesso in Viale della Liberazione, potrebbe arrivare un rilancio viste le difficoltà per arrivare a Balogun e la volontà di Simone Inzaghi di puntare tutto sull'attaccante spagnolo.

La cessione di Correa per finanziare il colpo in attacco

La situazione di mercato di Joaquin Correa sembrerebbe essere in stallo, con il giocatore che avrebbe aperto ad una eventuale cessione in Arabia, vista come unica pista possibile, e l'Inter che al momento non avrebbe ricevuto alcuna proposta ufficiale.

La partenza dell'attaccante argentino libererebbe uno slot da ricoprire per i nerazzurri, e garantirebbe un importante tesoretto da sfruttare per piazzare il colpo nel reparto offensivo.

Marotta e Ausilio vorrebbero ottenere una cifra intorno ai 15 milioni di euro dalla cessione dell'ex Lazio per ridurre al minimo la minusvalenza rispetto al prezzo di 30 milioni di euro pagato dall'Inter due stagioni fa.

L'operazione potrebbe chiudersi anche negli ultimi giorni di mercato, ma a quel punto la compagine nerazzurra dovrebbe aver già individuato il nome per l'attacco per presentarsi all'avvio di stagione con la rosa completa a disposizione di Inzaghi.