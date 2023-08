La Juventus è al lavoro per definire diverse cessioni in questo ultimo scorcio di Calciomercato estivo, utili anche in previsione di investimenti importanti necessari per migliorare la qualità della rosa. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic, il quale in questo ultimo mese è stato accostato a diverse società, dal Chelsea al Bayern Monaco, fino al Real Madrid. A queste si sarebbe aggiunto di recente anche l'Atletico Madrid: l'indiscrezione è arrivata dal giornalista sportivo Franco Leonetti, il quale su Twitter ha dichiarato che la società spagnola avrebbe offerto il cartellino di Alvaro Morata più cash per Vlahovic.

Il giornalista non ha specificato però quale è la somma che l'Atletico Madrid sarebbe disposta a pagare per arrivare al giocatore bianconero, ma considerando la valutazione di mercato di Morata, è probabile che sia intorno ai 60 milioni di euro, dal momento che la Juventus valuta Vlahovic almeno 80 milioni e Morata ha invece un valore di circa 20 milioni.

Vlahovic potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atletico Madrid avrebbe offerto Alvaro Morata più soldi per Dusan Vlahovic. La Juventus potrebbe quindi accettare per monetizzare e successivamente acquistare Romelu Lukaku. Si parla da settimane di un' intesa economica di massima già raggiunta fra il giocatore belga e la società bianconera sulla base di 8 milioni di euro a stagione per un contratto di tre anni: la Juve dovrebbe pagare il cartellino al Chelsea circa 40 milioni di euro.

Intanto in casa bianconera si attende solo l'ufficialità per la cessione di Denis Zakaria al Monaco, così come per quelle in prestito di Facundo Gonzalez, Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia alla Salernitana. La società campana vorrebbe anche Luis Hasa e Kenan Yildiz, ma quest'ultimo dovrebbe rimanere alla Continassa per giocare con la Juventus Next Gen e dalla seconda parte di stagione entrare a f.

La stessa situazione dovrebbe riguardare Dean Huijsen, che ha dimostrato nella tournée estiva negli Stati Uniti una crescita evidente.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus se riuscirà a definire tutte queste cessioni potrà acquistare anche un centrocampista che incrementi la qualità del settore. A tal riguardo sono diversi i nomi che piacciono, su tutti Rodrigo De Paul, che all'Atletico Madrid non sarebbe considerato un titolare da Simeone e che potrebbe approdare nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto per circa 20 milioni di euro.