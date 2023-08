Secondo le ultime di mercato, su Romelu Lukaku non ci sarebbe più solo lo sguardo della Juventus ma anche quello di Roma e Milan, club che attualmente avrebbero urgente bisogno di una punta. Del centravanti belga ha inoltre parlato il manager del Chelsea Mauricio Pochettino.

Juventus, oltre ai bianconeri su Lukaku anche il Milan e la Roma

La Juventus starebbe trattando ormai da settimane con il Chelsea per il profilo di Romelu Lukaku, centravanti tagliato fuori dalla rosa dei "Blues" e che calzerebbe a pennello con i dettami tattici del manager bianconero Massimiliano Allegri.

Dalla Spagna però, sarebbero convinti che sul centravanti belga si potrebbe scatenare una bagarre nella fase finale del Calciomercato con due squadra italiane, il Milan e la Roma, che potrebbero lanciare la sfida alla Juventus per accaparrarsi il profilo di Lukaku. Per quanto concerne il Milan la società rossonera, dopo un calciomercato vissuto da protagonista con oltre 10 acquisti ufficiali, avrebbe la volontà di regalare un ultimo squillo ai propri tifosi ed al tecnico Stefano Pioli, garantendogli un centravanti più giovane dell'oramai trentaseienne Giroud e che possa garantire quei gol necessari per essere competitivi. Lukaku, rappresenterebbe dunque un'opzione ideale ma lo scoglio da superare tra il Milan ed il Chelsea sarebbe la formula con la quale il belga potrebbe trasferirsi a Milano, in quanto i rossoneri lo avrebbero chiesto in prestito mentre gli inglesi lo vorrebbero mandare via a titolo definitivo.

Discorso praticamente analogo varrebbe per la Roma: il gm dei giallorossi Tiago Pinto starebbe lavorando ormai da settimane per assicurare a José Mourinho quell'attaccante titolare che ad oggi manca a tutti effetti alla squadra capitolina. Tra la Roma ed il Chelsea ci sarebbero stati dunque dei contatti per Lukaku, ma come per il Milan, i "Blues" avrebbero chiuso alla possibile cessione del belga nella Capitale con la formula del prestito.

In ogni caso, sia Roma che Milan che la stessa Juventus rimarrebbero vigili su Lukaku, in quanto il Chelsea non vorrebbe trattenerlo in rosa e potrebbe negli ultimi giorni di mercato aprire alla cessione temporanea del belga per risparmiare su un ingaggio da circa 10 milioni di euro annuali.

Pochettino: "Lukaku? situazione già chiara da diversi mesi"

A confermare un distaccamento totale del Chelsea per quanto concerne la figura di Lukaku ha parlato il tecnico dei "Blues" Mauricio Pochettino, che in conferenza stampa ha detto del belga: "La situazione di Romelu Lukaku era chiara prima che arrivassi io tra società e giocatore. Per noi non c’è niente da fare. Non è solo un lato, sono due lati. In questo momento ci sono due parti che stanno cercando di trovare la soluzione migliore possibile. Non si può parlare solo del lato del club".