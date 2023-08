Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giovane talento classe 2003 della Juventus Samuel Iling-Junior sarebbe oggetto di interesse da parte di diverse società, pronte ad assicurarsi il suo dinamismo sulla fascia sinistra: fra queste la Salernitana, il Bologna e l'Atalanta. Dal canto suo la società bianconera sta valutando se confermare stabilmente l'esterno nella rosa o se dargli l'opportunità di andare a giocare con continuità in prestito.

Iling-Junior potrebbe trasferirsi in prestito: piace a Bologna, Salernitana e Atalanta

La possibilità di andare a giocare in prestito al Bologna o alla Salernitana potrebbe offrire a Iling-Junior titolarità e minutaggio ma potrebbe comportare la sfida di lottare per la permanenza in Serie A, a differenza di un eventuale trasferimento all'Atalanta dove battaglierebbe per i primi posti del campionato.

Gasperini ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani dando loro la possibilità di migliorarsi e diventare giocatori importanti, ecco che per l'esterno inglese l'ipotesi Dea appare come la più congeniale. Dea che è anche l'unica squadra della massima serie a cui Iling abbia mai realizzato una rete.

Resta ovviamente da capire il parere di Massimiliano Allegri che ormai considera Iling parte integrante del progetto: nelle prime amichevoli ha anche cercato di cucire per lui un nuovo ruolo provandolo a centrocampo, largo a sinistra come mezzala.

L'eventuale permanenza a Torino dell'inglese dipenderà anche dal futuro professionale di Filip Kostic. Se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro il nazionale della Serbia potrebbe lasciare Torino con Iling-Junior che a quel punto rimarrebbe come prima alternativa a Cambiaso per la fascia sinistra.

Gli altri giovani della Juventus

Il club valuta anche la cessione di altri giovani in rosa, su tutti Fabio Miretti, che piace a diverse società di Serie A con Salernitana e Monza in testa, e Matias Soulé, che la società bianconera valuterebbe 20 milioni di euro ma che sarebbe ormai vicino a giocare in prestito al Frosinone.

Dovrebbero invece rimanere nella rosa della prima squadra della Juventus il difensore Dean Huijsen e la punta Kenan Yildiz, il primo come alternativa a Alex Sandro nel ruolo di centrale difensivo di sinistra, il secondo come quinta punta.

Entrambi potrebbero anche saltuariamente essere impiegati nella Juventus Next Gen di Brambilla, che ha l'ambizione di qualificarsi almeno ai playoff per la promozione in Serie B nella stagione 2023-2024.