La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa anche in questo finale di Calciomercato estivo. Non solo giovani in prestito, si valutano anche partenze a titolo definitivo, così da poter rinforzare quei settori che hanno bisogno di qualità. Per questo si continua a parlare della possibile partenza di Filip Kostic oltre a quella di Moise Kean. L'eventuale partenza del nazionale della Serbia potrebbe agevolare l'arrivo di un giocatore per la fascia destra. Parliamo di Emil Holm, nazionale svedese dello Spezia che continua ad essere valutato come un rinforzo importante per la società bianconera.

Serve un'alternativa a Timothy Weah, considerando che in questo inizio di stagione Massimiliano Allegri sta adattando nel ruolo Weston McKennie, che è una mezzala. Si parla di un interesse anche dell'Atalanta per il giocatore dello Spezia, ma le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera sia pronta ad avvicinarsi alle richieste della società ligure, anche con un pagamento in due stagioni. La società bergamasca, invece, sarebbe pronta a pagare 10 milioni di euro senza dilazioni di pagamento.

Il giocatore Holm potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Emil Holm. Il nazionale svedese potrebbe approdare nella società bianconera in prestito oneroso da 3 milioni di euro e obbligo di riscatto a 9 milioni di euro.

Un'offerta che dovrebbe accontentare lo Spezia, proprietaria del cartellino, e superiore rispetto ai 10 milioni di euro che vorrebbe spendere l'Atalanta per il nazionale svedese. L'eventuale arrivo di Holm dipende dalla cessione di Filip Kostic, seguito in Germania ed in Arabia Saudita e che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.

Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Moise Kean, che ha un prezzo di mercato di 40 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Alvaro Morata, che lascerebbe la Spagna per 20 milioni di euro. Abbiamo parlato di McKennie, l'americano, in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro, potrebbe lasciare Torino.

In tal caso ci sarebbe anche la possibilità di arrivare ad un giocatore per la fascia. Piace Luiz Henrique, brasiliano del Betis Siviglia, che ha una valutazione di mercato di circa 25-30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle cessioni in prestito, come già anticipato ad inizio articolo. Fabio Miretti è seguito dal Lecce, mentre è stata ufficializzata di recente la cessione in prestito di Matias Soulè al Frosinone, che raggiunge un altro giocatore prestato dalla società bianconera a quella laziale, Enzo Barrenechea, protagonista del match vinto dal Frosinone contro l'Atalanta.