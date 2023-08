Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, la Juventus sta pianificando il futuro per la posizione di portiere e sta valutando diverse possibilità interessanti. Non sembra certa la conferma di Szczesny dopo il 2024 nonostante il nazionale della Polonia abbia un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025. Di conseguenza in caso di offerta per il suo cartellino la società bianconera potrebbe lasciarlo partire.

Si starebbe già lavorando al sostituto. Attualmente, due nomi emergono come possibili sostituti: Marco Carnesecchi e Jakub Vinarcik.

La Juventus per il dopo Szczesny valuterebbe l'acquisto di Carnesecchi

Marco Carnesecchi è stato osservato da parte della Juventus nelle ultime stagioni prima nel 2021-2022 quando ha contribuito alla promozione della Cremonese in Serie A e successivamente al suo primo anno nel massimo campionato italiano sempre nella società lombarda. Il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta e luglio è ritornato a Bergamo. Si giocherà il posto in questa stagione con Musso. La società bianconera lo valuta per il dopo Szczesny, attualmente il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro e non è da scartare la possibilità che in caso di partenza di Szczesny a fine stagione potrebbe fare un'offerta per il cartellino del portiere italiano.

La Juventus potrebbe valutare la promozione in prima squadra del talento della Primavera bianconera Vinarcik

L'attenzione della Juventus si è anche concentrata su Jakub Vinarcik, un giovane portiere sloveno classe 2005 che attualmente gioca nella squadra Primavera della Juventus. Nonostante sia ancora molto giovane e abbia poca esperienza alle spalle, Vinarcik ha dimostrato di avere un talento notevole.

La società è consapevole delle sue potenzialità e sta valutando la possibilità di farlo crescere nella propria cantera, con l'obiettivo di consentirgli di avanzare eventualmente nella prima squadra.

La Juventus ha un portiere affidabile come Perin

La sfida per il portiere del futuro potrebbe quindi riguardare Carnesecchi e Vinarcik, senza contare che la Juventus ha la garanzia di avere un secondo portiere affidabile come Mattia Perin.

L'ex Genoa infatti è più di un'alternativa a Szczesny e anche nel match contro il Bologna ha dimostrato tutta la sua bravura. Di conseguenza che sia l'italiano o lo sloveno, avrebbero il tempo di crescere e migliorare con un portiere di esperienza e ancora relativamente giovane come Perin. L'ex Genoa ha 30 anni e la scorsa stagione ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la Juve fino a giugno 2025. Non è da scartare la possibilità che in caso di partenza di Szczesny prolunghi il suo contratto di una o due stagioni con la società bianconera.