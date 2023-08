La Juventus lavora ad un rinforzo per la fascia destra. Serve un'alternativa a Timothy Weah, considerando che Massimiliano Allegri in questo inizio di stagione sta adattando Weston McKennie, che è una mezzala. Per questo non è da scartare la possibilità di un acquisto a prezzo vantaggioso, magari anche in prestito con diritto di riscatto così da non appesantire il bilancio societario. Tanti i nomi avvicinati alla società bianconera in questi ultimi giorni, l'ultimo è quello di Zeki Celik, che la società romana ha acquistato la scorsa stagione dal Lille per 7 milioni di euro.

Un impatto quello del giocatore turco che non è stato ideale, anche se la scorsa stagione è stato preferito a Rick Karsdorp. In questo inizio del 2023-2024 però Mourinho sembra aver già definito le scelte per la fascia destra e Celik non ha raccolto minuti nei primi due match di campionato.

Ha giocato titolare Kristensen, terzino e centrocampista di fascia arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Leeds, la riserva è invece Karsdorp. Per questo non è da scartare la possibilità che il giocatore turco lasci la Roma in prestito con diritto di riscatto. La società bianconera potrebbe valutare il suo arrivo considerando il fatto che il giocatore potrebbe accettare un ruolo di alternativa a Weah.

Fra l'altro il turco è stato compagno di squadra del giocatore americano, i due hanno giocato insieme a Lille prima che il turco si trasferisse alla Roma lo scorso Calciomercato estivo.

Il giocatore Celik potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare la fascia destra con Zeki Celik.

Il giocatore turco sarebbe un rinforzo ideale come alternativa a Timothy Weah e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Attualmente è la terza scelta per la fascia destra considerando che il titolare è Kristensen, arrivato dal Leeds, e l'alternativa è Karsdorp. Il nazionale turco ha giocato il suo primo match con la Turchia nel 2018 ed ha disputato fino ad adesso 38 match segnando 2 gol.

La scorsa stagione ha disputato 34 match con la Roma, 24 partite di Serie A con un assist, 2 di Coppa Italia e 8 di Europa League.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle cessioni e dopo aver definito il prestito di Matias Soulé al Frosinone potrebbe cedere il centrocampista Filip Kostic, valutato 20 milioni di euro, e Moise Kean. Il giocatore italiano piace a diverse società inglesi, se dovesse partire potrebbe arrivare Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe l'ideale per la società bianconera perché può giocare prima o seconda punta. La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro.