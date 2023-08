La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo. L'esigenza è anche quella di alleggerire un bilancio societario che non avrà i ricavi garantiti dalla partecipazione alla Champions League. Per questo si valutano cessioni importanti come quella di Vlahovic ma non solo. Altro giocatore che dovrebbe lasciare Torino è Bonucci. il centrale difensivo è stato messo fuori rosa dalla società bianconera e si sta allenando per prepararsi al meglio ad una stagione in cui dovrà cercare di ottenere la convocazione all'Europeo 2024 con la nazionale italiana.

Il centrale difensivo vuole rappresentare l'Italia alla competizione europea da capitano, per questo secondo le ultime notizie di mercato potrebbe accettare anche un'offerta dell'Ajax per una stagione. Secondo il giornalista sportivo Daniele Galosso sarebbe stato offerto alla società olandese ed il giocatore apprezza un'eventuale trasferimento all'Ajax in quanto avrebbe la possibilità di giocare la Champions League.

Il giornalista Galosso ha parlato della possibile partenza di Bonucci

'Bonucci è stato offerto all’Ajax. Il giocatore sta valutando il trasferimento nel campionato olandese e ad un contratto annuale per arrivare all’Europeo del 2024 dopo una stagione di un certo tipo, cosa che non potrà accadere a Torino'.

Queste le dichiarazioni di Daniele Galosso a Tv Play di caliciomercato.it.

Il centrale difensivo potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione anche perché dovrebbe lasciare il calcio giocato dopo l'Europeo 2024 per intraprendere probabilmente la carriera da allenatore, almeno secondo le notizie che arrivano dai giornali sportivi.

Altro argomento di cui ha parlato il giornalista sportivo è Vlahovic. secondo Galosso la punta ha più probabilità di essere ceduto di Chiesa. Secondo il giornalista Allegri sta cercando di avvicinare alla porta il nazionale italiano, non è un caso che lo stia schierando da seconda punta nel 3-5-2 ma potrebbe essere utile anche in un 4-3-1-2 nel caso in cui il tecnico decisa di cambiare l'idea di gioco.

Lo scambio di mercato fra Vlahovic e Chiesa

Altro argomento dell'intervista è il possibile scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con l'aggiunta di 40 milioni di euro a favore della Juventus. Una trattativa di mercato che sarebbe definita soprattutto per motivi economici in quanto come dichiarato dal giornalista sportivo Daniele Galosso servono alla Juventus 140 milioni di euro fra cessioni ed ingaggi risparmiati.

Lo scambio di mercato garantirebbe una somma importante oltre al fatto che la Juventus andrebbe a rinforzare il settore avanzato con un giocatore che piace al tecnico della società bianconera.