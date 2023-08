La Juventus, in questa fase finale del mercato, potrebbe fare qualche operazione sia in entrata che in uscita. D'altronde la società bianconera, durante questa stagione, giocherà solo due competizioni e pertanto in particolare qualche calciatore dovrà partire.

Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, però, ai microfoni di Dazn ha parlato anche di possibili entrate: “Poi la Juventus deve sempre stare attenta se ci fosse qualche occasione importante dal punto di vista tecnico, perchè no...". Poi ha precisato che le possibili opportunità di mercato, però, dovranno anche essere conformi ai parametri economici del club.

La Juventus è contenta della sua rosa

La Juventus è partita bene in campionato e Massimiliano Allegri vincendo per 3-0 a Udine, intanto Cristiano Giuntoli si è detto soddisfatto di quanto fatto finora: “Siamo molto contenti della squadra che abbiamo, siamo molto soddisfatti e crediamo di poter fare molto bene”.

Il confronto tra il direttore tecnico e Allegri è costante, come ha spiegato lo stesso dirigente toscano: “Stiamo parlando tutti i giorni col mister per capire, facendo solo una competizione, se è il caso, di mandare a fare esperienza i nostri ragazzi”. Adesso ci saranno ancora 10 giorni di mercato per decidere quale sia la soluzione migliore per i giovani della Juventus.

Giuntoli parla di Berardi

In questi giorni, sulla stampa si è parlato molto del caso legato al futuro di Domenico Berardi. Il giocatore vorrebbe lasciare il Sassuolo, ma l’amministratore delegato neroverde non sarebbe dello stesso parere.

Giovanni Carnevali, infatti, ha dichiarato che Berardi non è in vendita poiché è stato superato il limite temporale fissato dal club per la cessione dell’esterno classe '94 (ossia il 17 agosto).

L’amministratore delegato neroverde ha parlato anche del fatto che la Juventus non avrebbe rispettato la deadline stabilita per un' offerta per l’esterno calabrese.

Cristiano Giuntoli, però, non ha voluto e rispondere alle dichiarazioni di Carnevali, spiegando: “Noi non commentiamo l'operato degli altri club”.

Infine, Giuntoli ha parlato anche del futuro di Moise Kean: “Lui è uno dei nostri cinque attaccanti, siamo molto contenti di averlo”, aggiungendo di essere soddisfatto dell’attuale reparto offensivo della squadra, che è composto anche da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz e Arkadiusz Milik.