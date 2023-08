La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione delle ultime settimane del Calciomercato estivo. Rimane l'esigenza di alleggerire la rosa bianconera ma anche di rinforzarla, si parla di un possibile rinforzo a centrocampo se si dovessero definire delle partenze. È vicino alla Salernitana Fabio Miretti ma potrebbe essere seguito da altri giocatori bianconeri.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di un interesse della società campana per altri due giovani della Juventus, parliamo di Kenan Yildiz e Luis Hasa. il primo ha fatto parte della prima squadra nella tournée estiva della Juventus negli Stati Uniti mostrando bravura e adattamento considerando che Allegri lo ha schierato anche da mezzala.

Per quanto riguarda il centrocampista Hasa è reduce da un Europeo importante con l'under 19 ed ha contribuito alla vittoria della competizione europea giovanile. Sia Yildiz che Hasa potrebbero fare il salto in Serie A senza passare per una stagione alla Next Gen. Si trasferirebbero alla Salernitana in prestito.

I giovani Kenan Yildiz e Hasa potrebbero trasferirsi alla Salernitana

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Salernitana potrebbe attingere molto dalla rosa della Juventus, sia quella della prima squadra che dalla Next Gen. La società campana sarebbe vicina a Fabio Miretti e a Hans Nicolussi Caviglia, anche se di quest'ultimo si parla anche di una possibile conferma in prima squadra.

A questi bisogna aggiungere Kenan Yildiz e Luis Hasa, che andrebbero in prestito nella società campana per maturare esperienza in Serie A. Due giocatori cresciuti molto negli ultimi mesi, il turco è oramai considerato uno dei migliori giovani che gioca in Italia, grande crescita per il centrocampista classe 2004 che è stato uno dei migliori della nazionale italiana under 19 nella vittoria dell'Europeo.

Giovani che sarebbero dovuti crescere nella Juventus Next Gen e che invece potrebbero fare subito il salto in Serie A in una società importante che lotta per le prime dieci posizioni del campionato italiano.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta cessioni anche nel settore avanzato e che garantirebbero una somma importante per alleggerire il bilancio societario.

A tal riguardo potrebbe lasciare Torino Dusan Vlahovic, si è parlato di uno scambio di mercato con Romelu Lukaku ma negli ultimi giorni si parla di un interesse del Bayern Monaco per il giocatore bianconero. In caso di offerta vicina agli 80 milioni di euro la società bianconera lo lascerebbe partire. Somma che in parte potrebbe essere utilizzata per Romelu Lukaku, che potrebbe approdare a Torino in prestito con obbligo di riscatto per circa 40 milioni di euro. il giocatore belga avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.