L’Inter starebbe valutando calciatori che potrebbero rinforzare la formazione di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata un’offerta per il portiere Bento dell’Athletico Paranaense, che avrebbe una clausola da circa 60 milioni di euro ma i nerazzurri si sarebbero presentati proponendo circa 10 milioni di euro. Il calciatore potrebbe essere l’erede di Andrè Onana e, come dichiarato ai microfoni di Radio Transamerica, sarebbe ben disposto ad approdare alla Pinetina per seguire le orme di Julio Cesar.

Per quanto riguarda l’attacco potrebbe essere preso in considerazione Luka Jovic della Fiorentina.

In difesa interesserebbe Merih Demiral dell’Atalanta mentre potrebbe arrivare Bento come portiere.

Jovic potrebbe essere una soluzione per l’Inter

Per quanto concerne l’attacco, sarebbe stato offerto Luka Jovic della Fiorentina. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2024 ma la società presieduta dagli Zhang lo prenderebbe in considerazione soltanto se dovesse ingaggiarlo parametro zero. Il serbo potrebbe agire sia da seconda punta che fa prima punta. Nei radar dell’Inter ci sarebbero sempre calciatori come Beto dell’Udinese, Folarin Balogun dell’Arsenal e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Il primo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, il secondo potrebbe essere ceduto per 35 milioni di euro, mentre l’ex Juventus si potrebbe liberare pagando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

Possibile scambio Alcantara-Barella

Le finanze dell’Inter potrebbero arricchirsi se dovesse arrivare un’offerta dal Liverpool. I Reds allenati da Jurgen Klopp sarebbero da tempo interessati al centrocampista sardo che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro. Nell’ operazione potrebbe essere inserito il cartellino di Thiago Alcantara che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

L’unico modo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio che percepisce il centrocampista ex Bayern Monaco.

Demiral per rinforzare la difesa dell'Inter

La società nerazzurra potrebbe poi approfittarne per mettere a segno un colpo dall'Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni, Merih Demiral starebbe aspettando una proposta da parte di Marotta e Piero Ausilio per approdare alla Pinetina.

Il turco avrebbe declinato le offerte in arrivo dai campionati esteri perché sarebbe propenso a giocare per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Demiral potrebbe giocare da centrale ma anche da terzo di difesa. Il club degli Zhang necessita di un rinforzo in difesa in quanto hanno lasciato Milano sia Milan Skriniar, che si è accasato a Paris Saint Germain, sia Danilo D'Ambrosio. Quest'ultimo è stato ingaggiato dal Monza nelle scorse settimane. Per Demiral potrebbe essere offerto all'Atalanta un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.