“Un po’ a sorpresa ho raccolto una grandissima considerazione da parte di Allegri su Kean, gli darebbe una considerazione superiore nelle gerarchie. Oggi è più probabile che parta Vlahovic e non Kean": ad esprimersi in questi termini il giornalista sportivo Giovanni Albanese che intervenuto a 'Juventibus' ha fatto presente come secondo ciò che ha raccolto il tecnico Massimiliano Allegri sacrificherebbe più volentieri Vlahovic che non Kean che al netto di certi comportamenti sopra le righe sarebbe tecnicamente molto stimato dall'allenatore bianconero.

Il punto è che nonostante i numerosi rumors di mercato, in questa finestra non è mai arrivata l'offerta da almeno 80 milioni di euro a fronte della quale la Juventus sarebbe stata disposta a parlare di una cessione del serbo.

Il tecnico Allegri valuterebbe Kean molto importante per la Juventus

"La Juve cede Kean solo se arriva un’offerta da 40 milioni, se no se lo tiene col dubbio che si possa concretizzare la variante del tridente. Kean nel 3-5-2 è tanto utile perché ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti oggi in organico” così Albanese ha spiegato il perchè Allegri terrebbe addirittura più in considerazione il nazionale italiano che non il centravanti serbo.

"Se all’ultimo giorno si concretizzasse l’uscita di Vlahovic Allegri non si opporrebbe, ma per una questione di caratteristiche, poi io fatico a vedere questo Vlahovic fuori dal contesto Juve” ha proseguito sempre il giornalista sportivo secondo il quale Kean potrebbe anche partire titolare nel match di campionato che vedrà la Juventus impegnata contro il Bologna per il proprio esordio stagionale in Serie A fra le mura amiche.

In caso di una cessione si farà un tentativo per Lukaku

La Juventus valuterebbe dunque una cessione di Kean per una somma vicina ai 40 milioni di euro: il Fulham si sarebbe defilato, stesso discorso per la Roma che non ha la liquidità adatta, resterebbero solo il Milan, che non è mai andato oltre l'ipotesi di un prestito oneroso, e il Siviglia, che non vorrebbe però andare oltre i 20 milioni di euro.

Se alla fine il centravanti italiano dovesse partire, o se dovesse a questo punto abbastanza clamorosamente essere ceduto Vlahovic, Giuntoli si fionderebbe di nuovo su Romelu Lukaku, con cui tra l'altro avrebbe un accordo da tempo.

Anche Fabio Miretti e Matias Soulé potrebbero lasciare Torino in prestito, al loro posto potrebbe arrivare Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.