Fra i giocatori che dovrebbero lasciare in prestito la Juventus nelle prossime settimane c'è l'attaccante Kaio Jorge, reduce da due anni difficili, dovuti ai problemi ai tendini delle ginocchia. Il brasiliano sembra aver ora recuperato la forma ideale e lo ha dimostrato anche nel match fra Juventus e la Next Gen, nel quale ha segnato tre gol. Pare comunque difficile una sua permanenza alla Continassa, quindi potrebbe decidere di accettare un'esperienza professionale in prestito in Serie A. Fra le società interessate al suo ingaggio ci sarebbe il Cagliari, alla ricerca di un rinforzo di qualità per il settore avanzato: un anno da titolare gli permetterebbe di fare il definitivo salto di qualità così da ritornare fra 12 mesi alla Juventus, pronto a giocarsi un posto da titolare.

Arrivato a Torino nel Calciomercato estivo del 2021, il brasiliano era stato gradualmente inserito in prima squadra da Allegri prima dell'infortunio al ginocchio subito a inizio 2022.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito al Cagliari

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Kaio Jorge in prestito al Cagliari. Il brasiliano ha recuperato dal lungo infortunio e ora vuole raccogliere più minutaggio possibile in Serie A, una situazione che non sarebbe possibile se dovesse rimanere in prima squadra, mentre al tempo stesso la Serie C con la Next Gen non gli darebbe la possibilità di fare il definitivo salto di qualità nell'immediato. Per questo la Juventus è pronta a valutare un prestito in Serie A.

Nei giorni scorsi Kaio Jorge era stato accostato al Frosinone, mentre in queste ore sempre avere maggiori possibilità la squadra sarda allenata da Ranieri.

Intanto in casa Juve è vicina un'altra cessione di un giovane in prestito: Enzo Barrenechea dovrebbe trasferirsi al Frosinone. Sugli altri giovani della rosa bianconera, l'unico che potrebbe partire oltre a quelli già ceduti è Fabio Miretti, che piace alla Salernitana.

Potrebbe invece rimanere Hans Nicolussi Caviglia come alternativa a Manuel Locatelli.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro per quanto riguarda il settore avanzato. Attualmente sembra probabile la permanenza di Dusan Vlahovic, dopo che lo scambio di mercato con Romelu Lukaku col Chelsea non è andato a buon fine.

La Juve potrebbe eventualmente cercare di prendere in prestito il giocatore belga negli ultimi giorni di mercato, ma solo qualora dovesse partire un'altra punta. Il principale indiziato in tal senso sarebbe Arkadiusz Milik, che ha una valutazione di mercato di 15 milioni di euro.