La Juventus è al lavoro soprattutto per alleggerire una rosa fin troppo abbondante se consideriamo il fatto che la società bianconera giocherà solo due competizioni e quindi un massimo di 43 match fra campionato italiano e Coppa Italia. Come dichiarato da Massimiliano Allegri, si lavora alle cessioni di diversi giovani in prestito. È già da considerare fuori dal progetto sportivo Leonardo Bonucci, dopo la decisione della società bianconera di metterlo fuori rosa ad inizio della preparazione estiva. Il centrale difensivo ha provato a convincere società e tecnico per il reintegro, ma linea è già decisa ed il giocatore è pronto a lasciare la Juventus, anche in considerazione del fatto che ha come obiettivo quello di giocare l'Europeo con la nazionale italiana.

Si parla di un interesse della Lazio e dell'Union Berlino, ma negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto anche l'Arsenal. La società inglese deve trovare un sostituto di Timber, centrale olandese acquistato dall'Ajax nel recente Calciomercato estivo che ha subito la rottura del legamento del ginocchio, che significa un'assenza di diversi mesi. Potrebbe ritornare disponibile da febbraio, per questo l'Arsenal starebbe valutando l'acquisto di un centrale difensivo. Gli inglesi non avrebbero problemi a garantire un ingaggio importante a Bonucci per una stagione.

Il giocatore Bonucci potrebbe trasferirsi all'Arsenal

Il giocatore italiano si trasferirebbe una stagione nella società inglese per avere la possibilità di essere convocato per gli europei con la nazionale italiana. L'Arsenal non avrebbe problemi a garantire l'ingaggio che guadagna attualmente alla Juventus, mentre la società bianconera potrebbe anche valutare una rescissione del contratto, così da alleggerire il bilancio societario.

Bonucci non sarebbe sostituito in quanto, attualmente, il settore difensivo bianconero è formato da Danilo, Bremer, Alex Sandro, Gatti, Rugani e Huijsen, quest'ultimo promosso in prima squadra nonostante la giovane età. A proposito di giovani, sarebbero vicini alla cessione in prestito Fabio Miretti, Matias Soulé e Kaio Jorge per dargli la possibilità di raccogliere più minutaggio.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe offerte anche per Filip Kostic e Moise Kean. Se dovessero partire potrebbero arrivare Domenico Berardi e Romelu Lukaku. Il giocatore belga potrebbe approdare nella società bianconera negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso con eventuale inserimento di un diritto di riscatto. Un arrivo che si definirebbe con la partenza di Kean, che piace al Siviglia e che ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro.