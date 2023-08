La Juventus è al lavoro per definire le ultime cessioni in questo finale di Calciomercato estivo. Come confermato da Massimiliano Allegri, si valuteranno le partenze in prestito di alcuni giovani. Non è da scartare la possibilità che in caso di offerte importanti possano lasciare Torino altri giocatori. Ci si riferisce ad esempio Weston McKennie, così come a Filip Kostic. Con l'eventuale cessione dell'americano potrebbe arrivare una mezzala. Uno dei nomi graditi dalla società bianconera è Lazar Samardzic.

Il giocatore Samardzic piace alla Juventus come rinforzo a centrocampo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con altro giocatore se dovessero definirsi alcune cessioni. Ci si riferisce a Weston McKennie ma anche Fabio Miretti e Matias Soulé, che piacciono a diverse società in Serie A e potrebbero andare a fare esperienza in prestito. Uno dei nomi che piace alla società bianconera è quello di Lazar Samardzic, valutato 25 milioni di euro dall'Udinese. Nel match della prima giornata contro la Juventus, il centrocampista della nazionale della Serbia è entrato nel secondo tempo, cambiando il centrocampo della società friulana. Un giocatore di qualità, bravo a verticalizzare ma anche ad inserirsi in area avversaria, oltre al fatto che è bravo nei tiri da fuori.

La Juventus non ha molte possibilità di investire in questo calciomercato estivo, considerando i mancati ricavi dalla partecipazione alle competizioni europee, per questo, l'eventuale arrivo di un centrocampista dipenderà dalle cessioni. A proposito di McKennie, si parla di un interesse del Nottingham Forrest, con la società bianconera che valuterebbe offerte vicine ai 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus continua a valutare rinforzi per il settore avanzato. Serve qualità ma anche garanzia di gol nell'eventualità in cui dovessero definirsi delle cessioni importanti come quelle di Kostic e di Kean. A tal riguardo, il primo piace in Arabia Saudita, il secondo al Milan. La Juventus potrebbe ricavare una somma importante dalle loro cessioni che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Romelu Lukaku, il giocatore belga avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.

La valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le altre partenze, si lavora alle cessioni in prestito di Fabio Miretti, che piace alla Salernitana e al Monza, di Matias Soulé, seguito da diverse società di Serie A. Rimanendo in tema giovani ,dopo Barrenechea un altro giocatore potrebbe trasferirsi in prestito al Frosinone, Kaio Jorge, che ha bisogno di raccogliere minutaggio per ritrovare la forma ideale.