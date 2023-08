La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa con l'idea non solo di sostenere il bilancio societario ma anche di monetizzare.. Per questo potrebbero partire dei giovani, a tal riguardo i nomi che potrebbero lasciare Torino sono quelli di Samuel Iling-Junior, Koni De Winter e Matias Soulé. La società bianconera vorrebbe monetizzare dalle loro partenze un totale di 60 milioni di euro, una somma utile per il bilancio societario e che potrebbe evitare la cessione di giocatori importanti. Sul centrocampista inglese ci sarebbero diverse società, su tutte il Brighton.

La Juventus lo lascerebbe partire per offerte di 25-30 milioni di euro. Sarebbe questa la valutazione di mercato stabilita per il giovane, arrivato a Torino a parametro zero nel Calciomercato estivo dal 2020, cresciuto fra Primavera bianconera, Next Gen, fino alla promozione in prima squadra la scorsa stagione.

I giocatori Iling-Junior, De Winter e Soulé potrebbero lasciare la Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Koni De Winter per almeno 10 milioni di euro. Sarebbe questo il prezzo di mercato deciso dalla società bianconera per il centrale difensivo belga, che è stato l'unico a non aver raccolto minutaggio (insieme al quarto portiere Daffara) nei due match amichevoli giocati negli Stati Uniti contro il Milan e il Real Madrid.

Sul giocatore ci sarebbe il Genoa, che sarebbe pronto ad acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto. Altri 20 milioni di euro potrebbero arrivare dal cartellino di Matias Soulé, entrato molto bene nel match contro il Real Madrid in quanto ha fornito l'assist per il gol di Vlahovic. La Juventus potrebbe accettare offerte da 20 milioni di euro per l'argentino.

Se dovessero partire tutti la Juventus andrebbe a guadagnare circa 60 milioni di euro ma potrebbero arrivare altri soldi dalle cessioni. Sarebbe vicina la partenza di Denis Zakaria, lo svizzero era stato vicino al West Ham fino a qualche giorno fa ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un suo possibile trasferimento al Monaco.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Romelu Lukaku. Il belga sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri e ci sarebbe già un'intesa con la società sulla base di un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione per tre anni più uno successivo. Se dovesse arrivare potrebbe partire una punta. Si parla soprattutto di Dusan Vlahovic ma anche di Federico Chiesa, molto dipenderà dalle offerte che riceverà la società bianconera. La volontà del giocatore sarebbe però quella di rimanere a Torino in previsione anche dell’Europeo nel 2024 con la nazionale italiana.