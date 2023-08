La Juventus dovrà alleggerire la rosa cercando di monetizzare, solo dopo possiamo aspettarci investimenti importanti. Si parla soprattutto della partenza di Szczesny con il Bayern Monaco alla ricerca di un portiere di esperienza. Se dovesse definirsi la sua cessione la Juventus potrebbe decidere di acquistare Gianluigi Donnarumma, che sembra non avere la certezza della titolarità nel Paris Saint Germain. Il tecnico Luis Enrique vorrebbe un portiere abile anche nell'impostazione di gioco, caratteristica su cui Donnarumma deve lavorare molto. Rimane il problema della valutazione di mercato del portiere oltre al fatto che guadagna circa 12 milioni di euro a stagione.

Potrebbe lasciare Torino anche il secondo portiere della Juventus, ci riferiamo a Mattia Perin, che ha diverse società di Serie A che sarebbero pronte ad investire sul suo cartellino. In tal caso potrebbe arrivare al suo posto Emil Audero, attualmente alla Sampdoria e che ha anche il vantaggio di essere cresciuto nel settore giovanile bianconero.

Il primo sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro e considerando la storia della Juventus sarebbe un altro portiere italiano. Basti pensare ai portieri della storia della società bianconera come Zoff, Tacconi, Peruzzi e Buffon. La Juventus potrebbe valutare l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del cartellino del giocatore del Paris Saint Germain Donnarumma.

Per quanto riguarda invece il ruolo di secondo portiere potrebbe ritornare Emil Audero, cresciuto nel settore giovanile bianconero e poi trasferitosi alla Sampdoria. In previsione della prossima stagione in cui la Juventus dovrebbe ritornare a giocare le competizioni europee, sarebbe utile anche per la lista di giocatori da presentare alla Uefa.

Il mercato della Juve

La Juventus lavora anche ad altre cessioni e le ultime indiscrezioni di mercato parlano soprattutto di Dusan Vlahovic, che potrebbe trasferirsi al Chelsea nello scambio di mercato che agevolerebbe l'approdo di Romelu Lukaku nella società bianconera. Rimane però la distanza sulla valutazione del cartellino dei due giocatori, con la Juve che vorrebbe in aggiunta almeno 40 milioni e gli inglesi offrirebbero circa 20 milioni di euro.