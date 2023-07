Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe tenendo sotto osservazione due calciatori del Real Madrid, l'esterno destro Lucas Vazquez - in merito al quale Cristiano Giuntoli potrebbe presto proporre un'offerta da 7 milioni di euro - e Dani Ceballos, che il club spagnolo vorrebbe far partire in prestito per la prossima stagione.

Juve, Giuntoli sarebbe pronto ad offrire 7 milioni di euro al Real Madrid per Lucas Vazquez

La Juventus e Cristiano Giuntoli starebbero lavorando per riassettare una corsia di destra impoverita dalla recente uscita di Juan Cuadrado e a questo scopo il ds dei bianconeri avrebbe identificato il nome di Lucas Vazquez. L'esterno spagnolo attualmente sotto contratto con il Real Madrid fino al prossimo 2025, non verrebbe considerato da Carlo Ancelotti uno dei titolari inamovibili ed i 1140' minuti di gioco spalmati in 23 presenze nella Liga dello scorso anno ne sarebbero una conferma.

Per questa ragione, secondo indiscrezioni dalla Spagna, la Juventus nella persona di Giuntoli starebbe spingendo per arrivare al calciatore iberico: presto potrebbe così arrivare una prima proposta al Real Madrid da 7 milioni di euro. Lucas Vazquez, che per doti tecniche può ricoprire tutta la fascia divenendo all'occorrenza un esterno alto, piacerebbe da tempo anche al Napoli di Rudi Garcia.

Per questa ragione la Juventus terrebbe d'occhio anche altri profili come ad esempio quello di Emil Holm: il terzino dello Spezia, dopo un'annata positiva in terra ligure, avrebbe attratto le attenzioni di diversi club oltre alla Juve, come l'Inter, l'Atalanta ed il Sassuolo. Il suo cartellino sarebbe valutato 15 milioni di euro, una cifra importante visto il momento economico del calcio italiano.

Juventus, Ceballos potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito, i bianconeri ci pensano

Un altro calciatore attualmente in forza nel Real Madrid che avrebbe attratto le attenzioni della Juventus sarebbe Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo dovrebbe saltare la preparazione della compagine guidata da Carlo Ancelotti a causa di un problema fisico che lo terrà fuori per circa un mese e mezzo.

Di conseguenza, il Real Madrid starebbe pensando di cederlo in prestito per la prossima stagione e la Juventus potrebbe prendere in seria considerazione questa ipotesi. D'altro canto, la stessa Juve starebbe vedendo sfumare per il centrocampo la figura di Franck Kessié, mediano del Barcellona che preferirebbe andare a giocare in Premier League con la maglia del Tottenham. Su Ceballos ci sarebbe stato anche il Milan ma è da registrare un possibile cambiamento di rotta della formazione rossonera che dovrebbe aver chiuso per Musah del Valencia.