Con la chiusura del calciomercato ormai vicina, prosegue il lavoro della dirigenza dell'Inter alla ricerca degli ultimi nomi da inserire in rosa per puntare concretamente alla vittoria del campionato. Resta in bilico l'affare Pavard con il Bayern Monaco, viste anche le parole di Tuchel, che vorrebbe tutelarsi con l'acquisto di un nuovo difensore, prima di lasciar partire il centrale francese in direzione Milano. Completato l'attacco, con l'affare Alexis Sanchez, prelevato dalla lista degli svincolati, dopo appena una stagione dalla rescissione consensuale con i nerazzurri, Marotta e Ausilio starebbero operando sul centrocampo, che vede Stefano Sensi ancora in posizione precaria, per questo i due dirigenti potrebbero acquistare un altro centrocampista per sostituirlo.

L'ultimo nome che sarebbe entrato nella lista nerazzurra è quello di Antonin Barak, escluso dalla lista Uefa della Fiorentina, e che potrebbe lasciare il club toscano negli ultimi giorni di mercato.

Antonin Barak, il nome nuovo per il centrocampo nerazzurro

Negli ultimi giorni sono stati diversi i nomi accostati all'Inter per completare il centrocampo, che potrebbe essere modificato a pochi giorni dalla chiusura del Calciomercato. Un profilo che piacerebbe a Simone Inzaghi, come sesto centrocampista, è quello di Barak, autore di una stagione sottotono in campionato l'anno scorso, rispetto alle precedenti, che lo ha visto collezionare 30 presenze e due gol. Fondamentale, è stato invece il suo apporto in chiave europea, dove ha messo segno cinque gol, compreso quello decisivo in semifinale di Conference League contro il Basilea.

All'inizio di questa stagione il giocatore ha subito un infortunio che lo tiene tuttora ai box, e che ha determinato la sua esclusione dalla lista Uefa. La Fiorentina, sarebbe anche vicina ad Aster Vranckx, altro centrocampista da inserire negli schemi di Vincenzo Italiano, che quindi spingerebbe Barak in uscita. Il club viola lo valuterebbe intorno ai 10 milioni di euro, ma non è da escludere la soluzione in prestito, su cui punterebbero i nerazzurri.

Sensi resta in bilico fino alla chiusura del calciomercato

Continua a rimanere in bilico la permanenza di Stefano Sensi in nerazzurro, con il calciatore che sembrava prossimo alla cessione dopo la trattativa tra l'Inter e Samardzic di inizio Agosto, poi clamorosamente sfumata dopo le visite mediche. Da quel momento il centrocampista ex Sassuolo è stato tolto dal mercato, complice anche l'ottimo precampionato disputato che sembrava aver convinto Simone Inzaghi.

La volontà del giocatore però, sarebbe quella di trovare maggiore continuità e minutaggio, per questo potrebbe lasciare ancora l'Inter in prestito, pur rimanendo in Serie A dove ci sarebbero diversi club interessati ad ingaggiarlo.