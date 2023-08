La Juventus è al lavoro in questo finale di Calciomercato estivo per prelevare un'alternativa a Weah, unico tornante di ruolo di destra in rosa con Massimiliano Allegri che nelle prime gare ha adottato Weston McKennie per dare un pò di respiro al nuovo esterno bianconero.

L'idea last minute di Cristiano Giuntoli sarebbe allora quella di provare a prendere Hans Hateboer, giocatore olandese classe '94 in scadenza di contratto con l'Atalanta tra un anno. Il calciatore costerebbe tra i 4 e i 5 milioni di euro.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Hateboer per la fascia destra

Hans Hateboer è reduce da una stagione condizionata da un brutto infortunio che gli ha fatto saltare diversi match: in totale per lui sono state 19 le presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 2 gol e un assist vincente all'attivo.

L'eventuale arrivo di Hateboer alla Juventus potrebbe portare un contributo importante sia al settore difensivo che a quello offensivo della squadra. La sua duttilità e capacità di adattamento tattico lo renderebbero un investimento interessante dato che potrebbe essere impiegato sia come quarto di difesa che come quinto di centrocampo. Il costo evidentemente contenuto lo rende un profilo di grande interesse per queste ultime ore di mercato.

Ultime ore che non dovrebbero essere sufficienti alla dirigenza bianconera per completare la cessione di Moise Kean: la punta italiana piacerebbe a diverse società inglesi e al Siviglia, ma ad oggi nessuno si sarebbe fatto sotto concretamente. Zero offerte sono giunte sul tavolo di Giuntoli che valuta il centravanti tra 20 e 30 milioni di euro, appare dunque complesso che possa arrivare una sua cessione.

Nell'eventualità sarebbe comunque pronto Alvaro Morata, che costa 20 milioni di euro e che lascerebbe volentieri l'Atletico Madrid per la sua terza esperienza in bianconero.

Rimane in bilico anche Kostic

Anche la posizione di Filip Kostic rimane in bilico: il serbo è sul mercato, stato di cose evidentemente reso chiaro dal fatto che Allegri non gli ha riservato neanche un minuto nelle prime due gare di Serie A.

L'esterno avrebbe diverse pretendenti e costa 20 milioni di euro circa ma il tempo ormai è agli sgoccioli e sembra sempre più difficile che Giuntoli possa completare l'operazione in uscita.

A questo punto anche l'acquisizione di un calciatore al suo posto, seppur tatticamente diverso, appare molto complessa.