La dirigenza del Milan prosegue il proprio lavoro per piazzare gli ultimi colpi in vista della chiusura del Calciomercato. Un reparto da puntellare è l'attacco, dove i rossoneri hanno già acquistato Okafor, che partirebbe dietro Giroud nelle gerarchie iniziali, ma che secondo Stefano Pioli, avrebbe ancora bisogno di un ultimo nome. Con la partenza quasi certa, in prestito, di Luca Colombo, i rossoneri starebbero monitorando Romelu Lukaku, che continua ad allenarsi a parte con il Chelsea e potrebbe rappresentare un'opportunità a fine mercato.

Romelu Lukaku fra le ipotesi per fine mercato

Continua ad essere complicata la questione che riguarda Romelu Lukaku. La chiusura totale dei rapporti con l'Inter ha aperto diversi scenari per il belga, che al momento rimane fuori rosa al Chelsea, e senza alcuna proposta concreta da altri club.

In Serie A, Milan e Juventus, sarebbero le due squadre che avrebbero sondato Lukaku, con i bianconeri che erano sembrati molto vicini all'accordo, poi sfumato, con il club londinese. Con l'imminente chiusura del calciomercato, ecco che il Chelsea potrebbe abbassare la richiesta economica per il giocatore, che ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, nel tentativo di liberarsi dell'attaccante che ha anche uno stipendio molto elevato.

Il Milan potrebbe inserirsi quindi a fine agosto, proponendo al Chelsea una soluzione in prestito, in modo da assicurarsi il centravanti belga.

Calciomercato Milan, le ultime sulle operazioni in uscita

I rossoneri, a pochi giorni dall'inizio del campionato, monitorano anche le diverse offerte arrivate per i suoi calciatori. In primo piano, c'è la situazione di Rade Krunic, con il centrocampista bosniaco che interessa al Fenerbahce, che avrebbe rilanciato la prima offerta fatta al Milan, arrivando a una cifra intorno ai 7 milioni di euro, ritenuta ancora troppo bassa dalla dirigenza, che chiederebbe 12 milioni di euro per liberarlo.

Il club turco, potrebbe alzare ulteriormente l'offerta nei prossimi giorni, attendendo la risposta dei rossoneri.

L'altro nome che sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid, è Malick Thiaw, che andrebbe a sostituire l'infortunato Militao, destinato a saltare tutta la stagione per un infortunio al crociato. Il centrale tedesco, rimane un punto fermo per Stefano Pioli, che difficilmente vorrà privarsi del suo difensore, diventato in poco tempo una certezza del Milan.