L'Inter continua a essere alla ricerca di un rinforzo in difesa per questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno fatto passi avanti per Benjamin Pavard, ma con il Bayern Monaco l'accordo tarda ad arrivare. Proprio per questo motivo i dirigenti non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero individuato la potenziale alternativa, cioè Perr Schuurs. Il difensore olandese ha fatto molto bene nel suo primo anno al Torino, non facendo rimpiangere assolutamente Gleison Bremer. Le due società ne hanno parlato in occasione della cessione di Valentino Lazaro per 4 milioni di euro, ma altri discorsi saranno approfonditi nei prossimi giorni.

Il Milan intanto è alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi con Olivier Giroud, che non è più giovanissimo, mentre Noah Okafor potrebbe ricoprire per lo più il ruolo di vice Leao. Sono tanti i nomi che stanno sondando in questi giorni i rossoneri, e in queste ultime ore al club sarebbe stato offerto anche Luka Jovic, che alla Fiorentina rischia di finire ai margini dopo gli arrivi di Beltran e Nzola.

Inter su Schuurs

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Perr Schuurs qualora non dovesse riuscire a convincere il Bayern Monaco nel privarsi di Benjamin Pavard. I nerazzurri hanno sondato il difensore olandese in occasione della trattativa che vedrà Valentino Lazaro approdare al servizio di Ivan Juric per 4 milioni di euro.

Il giocatore ha fatto molto bene all'ombra della Mole, non facendo rimpiangere Gleison Bremer, ceduto alla Juventus.

Arrivato dall'Ajax per 10 milioni di euro, nella scorsa annata ha collezionato trenta presenze in campionato, mettendo insieme due assist, pur non segnando nessun gol. La società nerazzurra è pronta ad approfondire i discorsi per il classe 1999, che ha visto il suo valore triplicarsi, dato che il club di Urbano Cairo accetterà di sedersi al tavolo delle trattative solamente dinanzi ad un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

Difficile pensare all'inserimento di contropartite tecniche, data la cessione già finalizzata al Toro di Lazaro.

Jovic proposto al Milan

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud visto che Noah Okafor andrà a ricoprire probabilmente il ruolo di vice Leao nella rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Per questo motivo nelle ultime ore è stato proposto alla società rossonera il nome di Luka Jovic, attraverso l'agente Ramadani, che a Milano ha già portato Luka Romero, oltre a seguire la cessione di Ante Rebic in Turchia. La Fiorentina non lo considera incedibile ma non è da escludere uno scambio alla pari con Divock Origi, che a Firenze potrebbe trovare una realtà in grado di rilanciarlo facendolo giocare con maggiore continuità, essendo in grado all'occorrenza di giocare anche da esterno d'attacco.