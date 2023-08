La Juventus, in queste ore, si sta preparando all’esordio in campionato e Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro l’Udinese. Il tecnico livornese non si è esposto molto sulle scelte di formazione. In particolare Massimiliano Allegri ha spiegato di avere dei dubbi soprattutto a centrocampo: “Devo decidere li a metà campo chi far giocare”. Mentre per quanto riguarda le fasce le opzioni potrebbero essere Timothy Weah e Andrea Cambiaso, ma il tecnico livornese anche in questo caso non si è sbilanciato più di tanto: “Per quanto riguarda le fasce ne ho 4 per due posti e questo pomeriggio (19 agosto ndr) valuterò”.

Chi, invece, sarà assente sarà Moise Kean che come ha spiegato Allegri ha riportato un colpo e dunque non sarà a disposizione per l’esordio in campionato.

Obiettivo minimo è la Champions

Massimiliano Allegri, nel corso della prima conferenza stampa di stagione, ha parlato degli obiettivi stagionali della Vecchia Signora: “La Juventus quanto parte, parte per ottenere i massimi risultati, partendo dall'obiettivo minimo che è giocare la Champions”. Il tecnico livornese ha anche sottolineato il dispiacere di non poter giocare le coppe: “So solamente che non partecipare alla Champions non è una bella cosa, soprattutto perché l'avevamo conquistata sul campo”. La Juventus, però, dovrà concentrarsi sul campionato e sul lavoro settimanale che cambierà la programmazione della squadra.

Massimiliano Allegri è comunque soddisfatto per quanto fatto dai suoi ragazzi in questo pre campionato: “Dal punto di vista emotivo nella prima partita c'è sempre curiosità da parte di tutti. Perché comunque è l'inizio della nuova stagione”.

Allegri parla di Chiesa e Vlahovic

I giocatori più attesi in casa Juventus, nella nuova stagione, sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Infatti, entrambi si sono lasciati alle spalle i problemi fisici. Proprio delle condizioni del numero 7 juventino ne ha parlato Massimiliano Allegri: “Adesso ha una gamba diversa, si vede anche da come sono strutturate le sue gambe”. Il tecnico livornese si è soffermato anche sullo stadio di forma di Dusan Vlahovic: “Ora sta meglio, non è ancora al 100%”.

Sia Federico Chiesa che Dusan Vlahovic contro l’Udinese guideranno l’attacco della Juventus. Mentre a centrocampo ci sono alcuni dubbi poiché Nicolò Fagioli è appena rientrato e dovrebbe partire dalla panchina. Le certezze sembrano essere Adrien Rabiot e Manuel Locatelli mentre a completare il reparto toccherà ad uno fra Fabio Miretti e Weston McKennie. La buona notizia arriva anche da Paul Pogba che sta meglio e oggi pomeriggio 19 agosto Massimiliano Allegri deciderà se portarlo ad Udine.