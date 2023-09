La dirigenza sportiva del Newcastle starebbe riflettendo su un possibile investimento nella prossima estate per provare ad arrivare al bomber dell'Inter Lautaro Martinez; la società inglese starebbe pensando ad un'offerta di almeno 100 milioni di euro per provare a strappare il giocatore ai nerazzurri, che ad oggi lo considererebbero tra gli incedibili sul mercato.

L'idea del Newcastle per il futuro: Lautaro Martinez dall'Inter per 100 milioni

Il club inglese di proprietà del fondo arabo in questa sessione di mercato si è buttato sull'obiettivo, poi raggiunto, di portare in Premier League un centrocampista di livello internazionale, puntando prima Barella e poi Tonali, convincendo il Milan con circa 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Nella prossima sessione di mercato estiva il fondo arabo potrà intervenire nuovamente sul mercato, immettendo una forte liquidità, superando i paletti che oggi lo limitano nel Fair Play Finanziario, che nella prossima stagione potranno essere superati dal club.

La dirigenza inglese starebbe puntando un altro top player della Serie A ed il nome sarebbe quello di Lautaro Martinez, considerato uno dei migliori attaccanti al mondo; per provare a convincere l'Inter a cedere il suo capitano potrebbe arrivare in Viale della Liberazione un'offerta di almeno 100 milioni di euro.

Cifra che potrebbe comunque non bastare per l'acquisto del bomber argentino, molto legato all'Inter; proprio la dirigenza nerazzurra avrebbe dichiarato che il giocatore non si muoverà da Milano fino a scadenza del suo contratto.

La situazione dell'Inter verso il derby: tutti presenti

Il prossimo sabato 16 settembre alle ore 18 si svolgerà il derby di Milano [VIDEO], che vedrà opposte per la prima volta nella storia della Serie A le due formazioni in testa alla classifica in solitaria, seppur dopo sole tre giornate.

Non era mai accaduto e questo scontro probabilmente influirà per entrambe sul prosieguo della stagione, che però è ancora agli albori; i nerazzurri arriveranno a questo appuntamento in piena forma, con tutti i giocatori della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

I rossoneri invece potrebbero avere diversi problemi, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, con Giroud uscito malconcio dallo scontro tra Francia ed Irlanda della scorsa settimana; il bomber francese però dovrebbe riuscire a recuperare totalmente e dunque partire titolare nella stracittadina.

Al suo fianco potrebbe partire Pulisic, anche se secondo le ultime notizie dal fronte Milan starebbe scalpitando per una presenza dal primo minuto anche il nuovo acquisto Chukwueze.