Nonostante la chiusura del calciomercato in Italia, l'Inter sarebbe ancora in cerca di una nuova sistemazione per Lucien Agoumé, che è rimasto in rosa rifiutando diverse proposte di prestito arrivate in estate ai nerazzurri, alla ricerca di una soluzione a titolo definitivo.

Il giocatore, che è stato convocato negli ultimi due impegni di campionato, dopo esser stato escluso dalla lista nella prima giornata contro il Monza, sarebbe alla ricerca di un nuovo club dove possa trovare maggiore spazio e continuità, visti anche i numerosi acquisti nerazzurri a centrocampo, che hanno definitivamente chiuso la strada al classe '02.

Nelle ultime ore sarebbe sorto l'interesse dell'Istanbul Basaksheir, club turco alla ricerca di un giocatore in quel ruolo e che avrebbe individuato Agoumé per rinforzare la mediana.

Agoumé, il talento francese mai sbocciato all'Inter

Dopo esser stato acquistato dall'Inter nella stagione 2019-2020 sotto la guida di Antonio Conte, per Lucien Agrumé non si è mai presentata una reale opportunità per incidere in nerazzurro. In quella stagione, ha disputato soltanto tre presenze, rimanendo in parte relegato in Primavera. Nelle stagioni successive, il francese ha girato diversi squadre in prestito, riuscendo a ritagliarsi discreti spazi, anche a La Spezia in Serie A, senza però mai convincere il club meneghino ad aggregarlo in prima squadra.

L'investimento fatto dall'Inter in passato per il giocatore è stato di 4,5 milioni di euro, per questo la dirigenza vorrebbe rientrare nelle cifre, e valuterebbe il giocatore intorno ai 5 milioni di euro.

Al momento, l'Istanbul Basaksheir sarebbe in contatto con l'entourage del centrocampista, che avrebbe la volontà di chiudere l'operazione in breve tempo, vista anche l'imminente chiusura del Calciomercato turco che è prevista per l'8 settembre.

Agoumé, che si trova in ritiro con l'Under 21 francese, con cui ha fornito un assist nell'ultimo impegno della nazionale contro la Danimarca, vista anche l'esclusione dalla lista Champions, gradirebbe la destinazione nella speranza di trovare maggiore minutaggio in Turchia.

Inter, Thuram ancora in gol contro l'Irlanda

Sembra essere la settimana perfetta per Marcus Thuram, che dopo aver trovato il primo gol con la maglia dell'Inter a San Siro contro la Fiorentina, davanti ai suoi nuovi tifosi, è sceso in campo con la nazionale francese e ha siglato la seconda rete nella sfida contro l'Irlanda valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Il classe '97, subentrato nel primo tempo a Giroud, uscito per un infortunio alla caviglia, ha segnato il gol che è valso il 2-0 finale all'inizio della ripresa, andando a trovare anche il primo sigillo con la Francia della sua carriera.

Ora il giocatore attende la sfida con la Germania in amichevole, prevista per il 13 settembre, prima di ritornare a Milano per preparare la gara contro il Milan, per un derby che potrebbe vederlo protagonista a San Siro, vista anche la possibile assenza di Giroud, che cercherà in tutti i modi di essere presente per il match tra le due squadre a punteggio pieno in campionato.