Concluso il calciomercato e iniziato il campionato, le società iniziano a tirare le somme di quello che è successo in estate, complice anche la sosta per le Nazionali.

Le prime tre giornate sono state giocate e la classifica rispecchia quanto in molti avevano pensato dopo le trattative, Milan e Inter si sono rinforzate e per ora sono in testa da sole, la Juventus è subito dietro, così come il Napoli, la Lazio è in ripresa, mentre al momento sembra essere la Roma la squadra più in difficoltà ma alla ripresa avrà un Lukaku in più nel motore. Nei mesi senza calcio è scattata la corsa all'abbonamento per i tifosi, o almeno quelli più fedeli, che non vogliono mai mancare al fianco della propria squadra e per questo sottoscrivono la tessera stagionale che gli garantisce il posto anche nelle giornate in cui i vari stadi vanno sold out.

La classifica delle squadre con più abbonati in A

Concluse le campagne abbonamenti si può quindi stilare la classifica con l'Inter e il Milan che comandano la graduatoria con 42mila abbonamenti a testa.

L'entusiasmo a Milano è palpabile e all'orizzonte c'è il derby subito dopo la sosta con San Siro che con ogni probabilità sarà pieno in ogni ordine di posto come di consuetudine per la stracittadina. Terza posizione per la Roma che si ferma a quota 40mila con i tifosi che hanno dato fiducia ai Friedkin e soprattutto a Mourinho, nonostante fino alle ultime due settimane il mercato fosse giudicato da molti deficitario. Quarto posto ma con numeri decisamente più bassi per la Lazio che è a quota 28.400.

Si inserisce tra le big, al quinto posto, la neopromossa Genoa che fa segnare 27.777 tessere stagionali, il dato più alto della sua storia e anche della città di Genova visto che la Samp del post Scudetto di inizio anni '90 si era fermata poco sopra i 21mila abbonati. Alle spalle del Grifone si posiziona il Napoli con 22.237, nella parte sinistra della classifica c'è anche il Lecce che sta vivendo un inizio di stagione da favola e a goderselo ci sono insieme alla squadra 21.108 tifosi.

Ottavo posto per la Fiorentina con 17.252, sopra anche alla Juventus con 1.600 che si ferma in nona posizione, mentre chiude la top ten il Bologna con 15mila insieme all'Atalanta che raggiunge lo stesso dato. Scendendo di un gradino ecco il Cagliari, altra neopromossa, con 13.500 abbonati, di 300 unità sopra l'Udinese di Sottil.

L'Hellas Verona fa segnare uno dei migliori risultati degli ultimi anni con 13.000, il Frosinone sfonda arriva a 11mila, la Salernitana è 500 unità sotto, il Monza raggiunge gli 8mila abbonati. In zona retrocessione Empoli (7.500) e il Sassuolo (3.514). L'unica squadra a non aver comunicato il dato è il Torino.