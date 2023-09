Sabato 16 settembre alle ore 18 va in scena la sfida più sentita del capoluogo lombardo: Milan e Inter si affrontano per volare in testa alla classifica staccando i "cugini" dopo le partenze a razzo di Inzaghi e Pioli. Le due squadre sono le uniche a punteggio pieno in Serie A. Due percorsi senza macchia, con prestazioni di alto livello che stanno convincendo molti del fatto che siano loro le due favorite per la vittoria dello Scudetto. La stracittadina deciderà quindi che proverà il primo sorpasso stagionale: intanto nel frattempo la partita si gioca sui social, dove i numeri premiano la squadra rossonera.

Chi ha più follower tra Milan e Inter

Prendendo in esame tutte le piattaforme social più importanti su cui sono presenti le due squadre, è il Milan infatti ad avere più seguito con circa 70 milioni di follower, più dei 65 milioni dell'Inter. Una vittoria che però non è netta e soprattutto non è in tutte le piattaforme: su Twitter per esempio comanda la società rossonera 8,5 milioni contro 3, mentre su Facebook è la sfida si tinge di nerazzurro 31-27. Il duello su Instagram è di nuovo rossonero con il profilo rossonero seguito da 15 milioni di utenti e quello nerazzurro da 10,5. Piccolo vantaggio milanista anche su Tik Tok 13,4 contro 11,6 milioni. Nulla di schiacciante ovviamente, ma una piccola superiorità che ovviamente è destinata a cambiare ampliando o riducendo il gap a seconda dei risultati: è innegabile infatti che la partecipazione alla finale di Champions League abbia dato una decisa accelerata ai numeri social dell'Inter, solo per fare un esempio.

La classifica dei giocatori del derby più seguiti su Instagram

Il discorso cambia andando a vedere i profili individuali più seguiti su Instagram, social ormai di riferimento per tutti i calciatori. Tra tutti i giocatori che prenderanno parte al derby di sabato prossimo è infatti Alexis Sanchez quello con più follower con 16,9 milioni.

Per il Milan il più seguito è invece l'americano Pulisic a 7,7 milioni con ovviamente tanto seguito griffato stelle e strisce. Tra i tanti possibili protagonisti del prossimo derby spicca Lautaro Martinez che è a 10,6 milioni, numero aumentato e non poco dopo la vittoria del Mondiale, mentre la stella dell'altro lato del campo, Leao, è a 4,6. Passando al centrocampo Calhanoglu è il più apprezzato con 3,2 milioni, mentre tra i difensori domina Theo Hernandez con 4,6 milioni.