Secondo le notizie dei media dalla Spagna, l'Inter vorrebbe anticipare la concorrenza di Juventus e Roma tentando l'acquisto già dal prossimo gennaio di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta valutato circa 30 milioni di euro. Inoltre la società nerazzurra nel 2024 potrebbe tentare un nuovo approccio per Jonathan David, centravanti del Lille già accostato negli scorsi mesi al Biscione.

Inter, Marotta vorrebbe anticipare Juventus e Roma su Koopmeiners cercando di acquisire il giocatore dell'Atalanta già da gennaio

L'Inter dopo aver concluso una campagna acquisti estiva composta da alcuni sacrifici alternati a diversi colpi in entrata, ora starebbe pianificando la sessione di rafforzamento invernale, con un nome su tutti che comparirebbe nel taccuino dell'ad Giuseppe Marotta, vale a dire Teun Koopmeiners.

Il mediano dell'Atalanta, già accostato alla società milanese nelle scorse settimane, avrebbe catturato l'attenzione dei massimi dirigenti dell'Inter non solo per la sua estrema duttilità in campo ma anche per un'incisività sotto porta che gli ha permesso di collezionare in Serie A già 14 gol e 6 assist in sole 66 presenze ufficiali. Il piano dell'Inter, secondo fonti provenienti dalla Spagna, sarebbe quello di preparare un'offerta all'Atalanta per il mese di gennaio che vada ad esaudire le richieste economiche della società bergamasca che ad oggi valuterebbe Koopmeiners circa 30 milioni di euro. Facendo cosi, l'Inter vorrebbe bruciare la concorrenza di Juventus e Roma, due squadre che avrebbero già attenzionato il centrocampista olandese e che potrebbero presentarsi ai nastri di partenza nell'estate del 2024 pronte per lanciare l'offensiva verso il classe '98.

Oltre a Koopmeines l'Inter valuterebbe comunque anche altri profili per la mediana ma alla Pinetina si starebbe freddando la pista che porterebbe a Roberto Pereyra: l'ex centrocampista dell'Udinese, attualmente svincolato a parametro 0, sarebbe entrato in contatto nelle scorse settimane con i dirigenti nerazzurri senza però trovare la via per l'accordo.

Ora, per il centrocampista argentino, si parlerebbe dunque di un passaggio in Arabia Saudita.

Inter, nel 2024 potrebbe tornare di moda il nome di Jonathan David

Il nome di Jonathan David in casa Inter è riecheggiato per diverse settimane ma le richieste vicine ai 60 milioni di euro fatte dal Lille per il centravanti canadese avrebbero bloccato sin dal nascere ogni trattativa.

Nell'estate del 2024 però le cose potrebbero nuovamente cambiare: il contratto di Jonathan David infatti andrà a ridosso della sua scadenza naturale che avverrebbe nel 2025 e di conseguenza anche le richieste del Lille si potrebbero ammorbidire, consentendo all'Inter di avere maggiore spazio di manovra.