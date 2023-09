Le ultime indiscrezioni di mercato vorrebbero la Juventus ancora attiva per quanto concerne le uscite: Paul Pogba e Filip Kostic rischierebbero di lasciare la formazione bianconera per trasferirsi in Arabia Saudita, dove la sessione di trasferimenti estiva chiuderà i battenti il 7 settembre.

Inoltre nelle scorse ore si era diffusa una notizia che avrebbe voluto Pogba vicino al Galatasaray, indiscrezione presto bollata come una fake news.

Juventus, il mercato in uscita potrebbe non essere ancora finito: dall'Arabia potrebbe arrivare un'offerta per Pogba e Kostic

Il mercato della Juventus è stato particolarmente ricco di calciatori in uscita, con il neo ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli che si è distinto per essere riuscito ad alleggerire i conti di una società in forte deficit. Tuttavia, le cessioni da parte del club bianconero potrebbero non essere finite e a rischiare il posto sarebbero ancora due elementi, Paul Pogba e Filip Kostic. Entrambi avrebbero attratto le attenzione di alcuni club militanti nella Saudi Pro Leauge, campionato arabo dove il Calciomercato terminerà il 7 settembre.

In particolare Paul Pogba rappresenterebbe quel testimonial perfetto per carisma e credo religioso nel quale gli sceicchi vorrebbero investire.

Secondo alcune indiscrezioni i contatti fra la Juventus e alcune realtà del mondo arabo andrebbero avanti ormai da settimane, con Giuntoli che sarebbe disposto a rinunciare al potenziale di Pogba per risparmiare su uno stipendio oneroso che potenzialmente potrebbe gravare sulle casse dei bianconeri fino al 2026.

Discorso diverso varrebbe invece per Filip Kostic: il laterale ex Francoforte attualmente si sarebbe visto sorpassare nelle gerarchie non solo dal giovane Andrea Cambiaso ma anche da Iling-Junior.

Una sua cessione sarebbe dunque nell'aria da giorni alla Continassa e l'Arabia Saudita rappresenterebbe una soluzione ottimale per tutti. La Juventus infatti otterrebbe con la cessione di Kostic quei 15 milioni di euro che nessuna squadra in Europa è finora riuscita a garantire per l'esterno, mentre il serbo avrebbe l'opportunità di andare nel campionato attualmente più remunerativo del pianeta e giocare con più continuità.

Juventus, la fake news di Pogba al Galatasaray fa il giro del web

Pogba resta dunque uno dei nomi caldi di questi ultimi giorni: nelle scorse ore era stata diffusa una notizia da alcuni media turchi che avrebbe voluto il centrocampista della Juventus vicino a un passaggio al Galatasaray. L'indiscrezione, ripresa da alcuni media italiani, è stata poi prontamente bollata da più parti come una fake news, in quanto Pogba recentemente non avrebbe mai lasciato l'Italia né tantomeno effettuato viaggi in Turchia per svolgere delle visite mediche.