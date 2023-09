La Juventus è attesa da mesi impegnativi fra calcio giocato e situazioni contrattuali da risolvere. Diversi giocatori sono in scadenza di contratto fra il 2024, 2025 e 2026 e bisognerà capire se saranno parte integranti del progetto sportivo bianconero. Quel che sembra certo però, che la Juventus vorrà sicuramente migliorare il centrocampo: uno dei nomi avvicinati alla Juventus negli ultimi mesi è quello di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese è un riferimento dell'Arsenal, il tecnico Arteta lo considera il regista titolare nell'Arsenal ma il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe agevolare una sua cessione nel 2024.

La società bianconera lo valuterebbe come rinforzo per il centrocampo, anche perché darebbe esperienza e qualità al centrocampo oltre al fatto che a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza ed il suo prezzo di mercato potrebbe essere vantaggioso.

Il giocatore Partey potrebbe trasferirsi alla Juventus nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando come rinforzo d'esperienza per il Calciomercato estivo Thomas Partey. In scadenza di contratto a giugno 2025 con l'Arsenal, potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato attuale di circa 20 milioni di euro, che potrebbe diminuire nei prossimi mesi anche perché nel 2024 il centrocampista ex Atletico Madrid avrà 31 anni.

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dall'Inghilterra non trovano però conferme fra i giornali sportivi italiani, che invece sottolineano come la società bianconera stia lavorando soprattutto per rinforzi giovani per il centrocampo. Sono due i nomi che la Juventus starebbe seguendo, Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach.

Il primo ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, il secondo già valutato da Deschamps per la nazionale francese ha una prezzo di mercato vicino ai 40 milioni di euro. In questo momento la società bianconera preferirebbe il classe 2004 dello Strasburgo, anche perché più giovane e considerato maggiormente un investimento per il presente e per il futuro.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus potrebbe attingere molto dal mercato francese o in generale dai giocatori francesi. Abbiamo parlato di un interesse per Habib Diarra dello Strasburgo o del possibile arrivo di Kouadio Koné, piace anche Sacha Boey del Galatasaray. Il giocatore francese è un terzino destro che piace alla società bianconera, ha 23 anni e potrebbe rappresentare un'alternativa importante all'americano Timothy Weah, acquistato nel recente calciomercato estivo dalla società bianconera.