La Juventus è reduce da un importante successo nel match contro il Lecce (1-0) che le ha consentito di riscattare il pesante ko contro il Sassuolo. Un 4-2 netto quello rimediato contro gli emiliani, figlio di errori difensivi madornali e di prestazioni dei singoli evidentemente insufficienti che hanno contribuito a riaccendere i riflettori sulla gestione della squadra e del gruppo da parte di Massimiliano Allegri.

Ad aprire il coro Daniele Adani, secondo il quale l'allenatore livornese dovrebbe dare molto di più alla squadra.

Massimiliano Allegri allenatore più pagato della Serie A

"L'Inter è più avanti della Juventus per rosa e consapevolezza. Due anni fa arrivavano Inzaghi e Allegri, mentre l'Inter prendeva giocatori a zero la Juve pagava tanto. E Allegri è l'allenatore più pagato della Serie A. Perché la Juve depotenzia i suoi giocatori? - ha dichiarato in diretta alla Bobo Tv Adani - Volete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique. La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile, l'Inter ha preso Darmian e Acerbi a 0. E questa squadra non dovrebbe essere in corsa per lo Scudetto?". L'ex calciatore di Fiorentina e Inter si è detto in definitiva certo di come la rosa bianconera non sia inferiore a quella delle altre big, Inter in primis, dovrebbe dunque essere l'allenatore ad amalgamare meglio il materiale a disposizione, cosa che secondo lui Allegri non farebbe arrivando addirittura a rendere certi calciatori meno performanti.

E poi ancora: "Se la Juventus lavora bene allora spiegatemi come mai giocatori come Paredes, che è campione del mondo è stato cacciato come uno degli ultimi pellegrini, come anche Di Maria non è stato preso in considerazione? - ha proseguito citando due campioni del mondo con l'Argentina che nell'ultimo anno in bianconero hanno vissuto molte più ombre che luci decidendo così di cambiare aria andando rispettivamente a Roma e Benfica - Così come De Ligt, Bentancur, Kulusevski ma anche Morata, che ha deciso il derby di Madrid, che è stato preso per fare il terzino.

Chi ha ragione? Chi dice che la Juve non aveva la squadra forte quest’anno o due anni fa o quest'anno e non poteva vincere?".

Anche gran parte dei tifosi della Juventus online e tramite social non fa che invocare un gioco diverso e una maggiore propensione offensiva: numeri alla mano, quello in corso è comunque il miglior campionato dell'Allegri bis (che aveva iniziato sempre molto a rilento i precedenti tornei), con 13 punti su 18 conquistati e il secondo posto dietro alle due milanesi, appaiate in testa a 15.