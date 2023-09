La Juventus è sempre attenta ai giovani di qualità. Con l'arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, sempre molto abile a pescare talenti nel calcio europeo e non solo, non sono da scartare investimenti interessanti per la prima squadra. Fra i giocatori graditi dal dirigente toscano ci sarebbe Rayan Cherki, centrocampista offensivo del Lione che è da diverse stagioni oramai è parte integrante della prima squadra della società francese. In scadenza di contratto a giugno 2025, la sua valutazione di mercato attuale è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire nei prossimi mesi nell'eventualità in cui non arrivasse il prolungamento di contratto con il Lione.

Sul classe 2003 ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. In questo inizio di stagione, complice anche l'inizio non ideale del Lione ha disputato 5 match senza contribuire in gol ed assist. Non è un caso che il Lione, dopo l'inizio difficile in campionato sia sia affidato ad un nuovo tecnico, Fabio Grosso, reduce da una stagione importante con il Frosinone promosso in Serie A. La scorsa stagione Rayan Cherki ha segnato 5 gol e 6 assist, dati che potrebbero migliorare in questa stagione anche in previsione del fatto che il giocatore potrebbe decidere di accettare un'offerta da una società importante. Come dicevamo oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Paris Saint Germain sul giocatore.

Il giocatore Cherki potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Rayan Cherki. Il giovane centrocampista del Lione è uno dei talenti più interessanti del calcio francese. Cresciuto nel settore giovanile del Lione è diventato un riferimento della squadra francese ed ha fatto anche tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale francese fino ad arrivare all'under 21.

Fino ad adesso ha disputato 12 match segnando 5 gol. Una crescita evidente che a breve potrebbe portarlo a diventare parte integrante della nazionale francese di Deschamps, nonostante l'abbondanza che ha la rappresentativa in tutti i settori.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori francesi per rinforzare la rosa.

A tal riguardo uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Sacha Boey, che dopo aver giocato nel Rennes e nel Digione, si è trasferito al Galatasaray nel 2021 diventando un riferimento della squadra. Attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, più o meno quella di Habib Diarra, centrocampista di 19 anni dello Strasburgo. La società bianconera aveva valutato l'acquisto del giovane anche nel recente calciomercato estivo.