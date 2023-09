I tifosi della Juve dicono no a un possibile ritorno di Matthijs de Ligt a Torino, lo rivela un sondaggio de ilbianconero che ha fatto registrare il 64% di contrari. Ha fatto molto clamore mediatico l'intervista con protagonista Matthijs de Ligt, che non ha nascosto tutto il suo disappunto per il fatto che Thomas Tuchel al momento non lo considera un titolare nel Bayern Monaco. Il centrale difensivo ha invitato il giornalisti a chiedere direttamente al tecnico il perché non sia considerato un titolare. Ad attenuare le polemiche è stato il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund, che ha sottolineato come nei prossimi mesi avrà grande occasioni per giocare.

Intanto diversi giornali sportivi hanno parlato della possibilità che de Ligt lasci la società tedesca a gennaio anche in previsione dell'Europeo. C'è chi ha ipotizzato di un possibile ritorno in prestito alla Juventus, indiscrezione che non trova conferme. Intanto il sito bianconero.com ha chiesto ai tifosi bianconeri se gradirebbero un eventuale ritorno di de Ligt alla Juventus. Un sondaggio che ha dimostrato come gran parte degli utenti non vogliano il centrale difensivo olandese, ricordato anche per alcuni errori difensivi.

I tifosi bianconeri votano no al ritorno di de Ligt alla Juventus

In un recente sondaggio lanciato da ilbianconero.com in cui è stato chiesto agli utenti tifosi della Juventus se volessero un eventuale ritorno di de Ligt nella società bianconera la risposta è stata evidente.

Il 62,5% ha votato no contro il 37,5% che sostiene il sì. C'è da dire che si tratta solo di un'indiscrezione di mercato, non ci sono conferme in merito alla volontà del giocatore di valutare un ritorno alla Juventus ma anche del Bayern Monaco di lasciar partire il centrale difensivo. Come dichiarato da Freund la società tedesca ha bisogno di tre centrali difensivi affidabili, di conseguenza de Ligt rimane importante anche come alternativa nel settore difensivo.

I commenti degli utenti al possibile ritorno di de Ligt alla Juve

Un utente ha commentato così le indiscrezioni di mercato su un possibile arrivo alla Juventus di de Ligt: "De Ligt non mi sembra tutto quel fenomeno. È andato via dalla Juve dicendo che non era ben allenato sia fisicamente che tatticamente. Mi sa che sia un sopravvalutato anche lui'.

C'è chi è anche favorevole e dà la colpa ad Allegri per non averlo valorizzato nella maniera adeguata: "È un grandissimo calciatore.... La sua carriera è stata rovinata da quell'incompetente di Allegri che preferisce in difesa i De Sciglio, i Rugani e gli Alex Sandro". Un altro ha aggiunto: "se non ti fanno giocare è perchè fai sempre un errore che fa prendere gol, lo facevi alla Juve ora lo fai al bayern, cessione mai più giusta da parte della Juve".